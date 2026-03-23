송영길 친문 저격에 고민정 반박

송영길 전 더불어민주당 대표가 2022년 대선에서 친문(친문재인)계가 이재명 당시 대선 후보의 낙선을 바랐다고 주장했다. 이에 고민정 민주당 의원은 "후배 정치인들에게 반면교사가 되려 하느냐"고 반발했다.

고민정 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

고 의원은 23일 자신의 페이스북에 송 전 대표가 전날 유튜브 채널 '경향티비'에 출연해 "당시 친문 세력 상당수가 선거 운동을 안 했다"고 말했다는 내용의 기사를 공유했다.

송 전 대표는 영상에서 "제가 친문 세력과 싸우면서 당 대표가 됐다"며 "당 대표가 되지 않았으면 이재명 후보 탄생도 쉽지 않았을 것"이라고 주장했다. 또 "이재명을 반대했던, 그리고 저를 반대했던 소위 친문 세력의 상당수 의원이 (2022년 대선 때) 이재명 선거 운동을 안 했다"며 "사실상 그의 낙선을 바랐던 세력들"이라고 했다.

이런 발언은 20대 대선 직후 치러진 지방선거에서 송 전 대표가 서울시장 후보로 출마하며 자신의 국회의원 지역구(인천 계양을)를 이 대통령에게 넘기게 된 배경을 설명하는 과정에서 나왔다. 대선 후 이 대통령의 정치 생명을 보호하기 위한 선택이었다는 취지로 발언한 것이다.

복당 소감 밝히는 송영길 전 대표. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이에 고 의원은 "지난 지방선거에서 서울은 대패했지만, 우리 당의 구청장 후보들은 그 패배의 원인을 다른 사람에게 전가하지 않았다"고 지적했다. 이어 "모두 자신의 부족함 때문이라며 주민들 앞에 고개를 숙였고, 당이 어려워진 상황에서 (송 전 대표가) 인천 사람이지만 서울시장에 나와준 것이라며 원망하는 지지자들을 다독였다"고 덧붙였다.

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그러면서 송 전 대표를 향해 "후배들은 선배들을 보며 배운다"며 "롤모델의 길을 가시겠느냐, 반면교사의 대상이 되시겠느냐"고 직격했다. 고 의원은 송 전 대표의 인천 계양을 보궐선거 출마설을 겨냥해 "스스로 서울 사람이라 하더니 이번에는 다시 인천이냐"고 꼬집기도 했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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