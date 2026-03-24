외화 조달금리 부담 커져

유가증권이익 전년보다 -227.3% 감소

이자이익·비이자이익 모두 줄어

지난해 외국은행 국내 지점의 영업실적이 전년보다 1000억원 이상 감소한 것으로 나타났다. 달러 고금리 기조로 외화 조달금리 부담이 커진 가운데, 유가증권 이익이 손실로 전환되며 전년 대비 227.3% 감소한 것이 전체 실적을 끌어내린 것으로 분석된다.

최근 3년간 외국은행 지점의 당기순이익 현황. 금융감독원 AD 원본보기 아이콘

금융감독원이 23일 발표한 ‘2025년 외국은행 국내 지점 영업실적(잠정)’에 따르면, 지난해 국내 외국은행 지점의 당기순이익은 1조6773억원으로 전년(1조7801억원)보다 1028억원(5.8%) 감소했다. 자금 운용 수익 대비 상대적으로 높은 조달 비용으로 이자 이익이 감소하는 가운데, 연말 국고채 금리 상승으로 인한 채권 가격 하락으로 비이자이익도 줄었다.

이자 이익은 9137억원으로 전년보다 451억원(4.7%) 감소했다. 달러 고금리 기조로 외화 조달금리가 높은 수준을 유지하는 가운데, 국고채 등 운용금리는 하락해 순이자마진(NIM)이 축소된 영향이다. 지난해 국고채 금리는 3년물 기준 2023년 3.57%, 2024년 3.11%에서 2025년 2.57%로 낮아졌다.

비이자이익도 2조4909억원으로 전년보다 496억원(2.0%) 감소했다. 환율 변동성 확대로 외환·파생이익이 9613억원(43.1%) 늘었지만, 유가증권 관련 손실이 이를 상쇄했다. 2024년 말 기준 1470원이었던 원·달러 환율은 2025년 말 1434.9원으로 하락했다. 이에 따라 외환·파생이익은 전년보다 43.1% 늘어난 3조1942억원을 기록했다.

다만 유가증권 이익은 5448억원 손실로 전환됐다. 전년 대비 9727억원 감소하며 227.3% 줄어든 수치다. 금감원은 “연말 기준으로 국고채 금리가 급등해 유가증권 평가손실(-4521억원)이 크게 발생했다”고 설명했다. 결산 시점 금리를 기준으로 보면 3년물 국고채 금리는 2024년 말 2.59%에서 2025년 말 2.95%로 상승했다. 이자 이익은 연간 누적 수익이기 때문에 연평균 금리를 기준으로 본다. 반면 유가증권 손익은 결산 시점 가격으로 평가되기 때문에 연말 금리를 기준으로 둔다.

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총자산은 450조1000억원 수준으로, 총자산 대비 이익률(ROA)은 0.37%를 기록했다. 비용 측면에서는 판매관리비가 1조1561억원으로 559억원(5.1%) 증가했고, 충당금 전입액도 405억원으로 58억원(16.8%) 늘었다. 금감원은 최근 중동발 복합 충격으로 금융시장 변동성이 확대되고 대내외 경제 불확실성도 지속되는 만큼, 외은 지점의 자금조달·운용 및 유동성 등을 상시 점검할 계획이다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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