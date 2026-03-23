애드바이오텍, 지난해 감사의견 '적정'…재무 안정성 강화·성장 기반 확보

애드바이오텍 애드바이오텍 close 증권정보 179530 KOSDAQ 현재가 2,120 전일대비 197 등락률 +10.24% 거래량 1,772,230 전일가 1,923 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 [특징주]애드바이오텍, 상한가…"저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인" 애드바이오텍, H9N2 저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인 애드바이오텍 166억원 유증…비케이파트너스투자조합에 3자배정 전 종목 시세 보기 이 지난해 재무제표에 대해 외부감사인으로부터 '적정' 의견을 받으며 재무 건전성을 확인했다고 밝혔다.

회사는 23일 감사보고서를 통해 해당 내용을 공시했다고 밝히며 기존 사업을 안정적으로 이어가는 동시에 재무구조 개선과 중장기 성장 동력 확보를 위한 다양한 전략을 병행하고 있다고 설명했다.

또 현재 보유한 현금 및 현금성 자산을 고려할 때 단기 유동성 대응에도 충분한 여력을 갖추고 있다는 입장이다.

자본 확충을 위한 유상증자도 추진 중이다. 이를 통해 재무 안정성을 강화하고 운영자금 확보는 물론 신규 사업을 준비하기 위한 기반을 마련하겠다는 계획이다.

애드바이오텍은 생명공학 기술을 기반으로 동물용 의약품과 보조사료, 건강기능성식품 등을 제조·판매하는 헬스케어 기업이다. 축산 현장에서 생산성과 직결되는 질병 대응 제품군을 보유하고 있으며, 최근에는 변이가 심한 조류인플루엔자(AI) 바이러스에 대한 항체 치료제 효능도 확인했다.

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회사 관계자는 "현재 확보된 유동성과 자본 확충 진행 상황, 신규 사업 준비 등을 종합적으로 고려할 때 회사 운영은 안정적으로 유지될 것"이라며 "재무구조 안정화와 함께 새로운 성장 동력 확보를 병행해 시장의 우려를 줄이고 기업가치 제고에 주력하겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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