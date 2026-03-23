"차에서 집 안 로보청소기 돌린다" 현대차·기아 카투홈 서비스
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커넥티드 카에 삼성전자 '스마트싱스' 연동
모빌리티와 주거 경계 허물어
"차량과 집, 하나의 생태계로 연결"
현대자동차·기아가 차량에 탑재된 인포테인먼트 시스템을 통해 집 안에 있는 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 '카투홈(Car to Home)' 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다.
현대자동차·기아가 차량에 탑재된 인포테인먼트 시스템을 통해 집 안에 있는 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 '카투홈(Car to Home)' 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다. 현대차
카투홈 서비스는 삼성전자와 협업을 기반으로, 커넥티드 카 서비스를 통해 삼성전자 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'와 연동한다. 차량과 스마트홈을 실시간으로 연결, 차 안에서도 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등 연동 가능한 가전기기를 관리할 수 있도록 지원한다.
현대 블루링크, 기아 커넥트 서비스 이용 고객은 인포테인먼트 시스템의 스마트싱스 앱에 표시된 QR코드를 스마트 폰으로 스캔해 계정을 연동하는 것만으로 손쉽게 카투홈 서비스를 이용할 수 있다.
단순히 원격으로 가전을 제어하는 것을 넘어 외출 순간부터 이동 중, 귀가 이후까지 생활 동선을 따라 이어지는 사용자 경험 전반을 끊김 없이 연결되도록 설계됐다. 차량 위치 정보를 기반으로 사전에 설정해 둔 외출 모드, 귀가 모드 등이 자동 실행되는 '스마트 루틴' 기능을 적용, 보다 안전하고 편리하게 카투홈 서비스를 누릴 수 있다는 점이 큰 특징이다.
외출 시 자동으로 불필요한 가전기기의 전원을 끄거나 로봇 청소기를 작동시키도록 설정할 수 있으며, 귀가 시에는 에어컨과 공기청정기 등을 작동시키는 등 운전자의 이동 상황에 맞춰 집 내부 환경을 최적화하거나 개인화할 수 있다.
이번 서비스는 국내 판매 차량 중인 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 498,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 517,000 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 · 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 162,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 168,500 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 송호성 기아 사장 "2030년 전기차 모델 13개 출시" "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 차량에서 순차적인 OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트를 통해 이용이 가능하다. 향후 ccIC27 인포테인먼트 시스템이 탑재된 제네시스 차종까지 지속 확대 적용해 나갈 계획이다.
현대자동차·기아가 차량에 탑재된 인포테인먼트 시스템을 통해 집 안에 있는 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 '카투홈(Car to Home)' 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다. 현대차원본보기 아이콘
현대차·기아는 스마트홈 서비스를 통해 차량을 단순한 이동 수단을 넘어 이동과 거주공간을 또 하나의 디지털 플랫폼으로 연결하는 한편, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전략을 기반으로 새로운 고객 경험 확대에 박차를 가하고 있다.
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현대차·기아 관계자는 "카투홈, 홈투카 서비스는 단순한 원격 제어 기능을 넘어 차량과 집이 하나의 생태계로 연결되는 첫 단계"라며 "모빌리티를 스마트홈의 허브로 확장해 앞으로 더 많은 기기를 연결하고 고객의 삶을 더욱 풍요롭게 하는 서비스를 지속 선보이겠다"고 밝혔다.
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