소룩스, 차백신연구소 인수 후 전략 구체화…"조명·바이오 이중 성장 구조 구축"

소룩스 소룩스 close 증권정보 290690 KOSDAQ 현재가 3,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,145 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 소룩스, 차백신연구소 인수로 바이오 사업 확대…중장기 성장 기반 구축 소룩스, AI 데이터센터 사업 진출…나노실리칸첨단소재-DCC 3자 MOU 아리바이오, AR1001 글로벌 임상3상 자발적 연장시험 참여율 95%…"진척률 90% 돌파" 전 종목 시세 보기 가 차백신연구소 인수 이후 사업 전략을 구체화하며 조명과 바이오를 축으로 한 성장 로드맵을 제시했다.

회사는 23일 차백신연구소 경영권 확보가 단순한 지분 취득이 아니라 기존 조명사업 경쟁력을 유지·강화하는 동시에, 아리바이오와의 연계를 통해 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 선택이라고 밝혔다.

소룩스는 기존 조명사업을 통해 안정적인 실적 기반을 유지하는 한편, 바이오 부문에서는 차백신연구소와 아리바이오를 중심으로 한 구조를 구축해 중장기 성장 기반을 넓힌다는 계획이다. 안정성과 성장성을 동시에 확보하는 포트폴리오 전략이 핵심이라는 설명이다.

계열사별 역할도 보다 명확해질 전망이다. 아리바이오는 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 임상과 상용화에 집중하고, 차백신연구소는 백신 및 면역 기술과 자연살상세포(NK세포) 기반 사업을 중심으로 연구개발 역량을 강화하며 파이프라인 확대에 나선다. 소룩스는 이들 사업을 연결하는 기반 역할을 맡아 조명과 바이오가 동시에 성장하는 구조를 구축할 계획이다.

이 같은 구조를 통해 특정 사업이나 개별 파이프라인에 대한 의존도를 낮추고, 다변화된 성장 기반을 마련했다는 점도 강조됐다. 차백신연구소의 연구개발 및 사업화 역량, 아리바이오의 임상 추진력, 소룩스의 기존 사업 기반이 결합될 경우 그룹 차원의 성장 전략도 보다 구체화될 것으로 기대된다는 설명이다.

또한 거래 이후에도 차바이오가 2대 주주 지위를 유지하고 있는 점에 대해 회사 측은 단순한 지배구조 변화가 아니라 향후 사업 전개와 기업가치에 대한 기대가 반영된 결과라고 해석했다.

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소룩스 관계자는 "이번 인수는 기존 사업 기반 위에 새로운 성장축을 더하는 과정"이라며 "조명사업은 고도화하고 차백신연구소와 아리바이오를 잇는 성장 구조를 단계적으로 구체화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "추진 중인 전략과 실행력이 시장에서 확인될 수 있도록 가시적인 성과로 이어가겠다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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