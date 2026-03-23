경기 수원시가 2030년까지 초미세먼지 농도 15㎍/㎥ 이하 달성'이라는 대기환경관리 종합계획을 수립했다.

기존 '미세먼지' 중심의 대응에서 벗어나 대기질 전반을 관리하는 방식으로 패러다임을 전환한 것이 핵심이다.

수원시의 종합계획 4대 방향은 ▲오존(O₃)·이산화질소(NO₂) 등 다양한 오염물질을 다루는 '통합관리' ▲고농도 시기 외 연중 기저 농도를 낮추는 '상시 관리' ▲지표 중심의 '성과관리' ▲온실가스 감축을 병행하는 '기후-대기 통합 관리' 등이다.

수원시는 세부 전략으로 정책 이행성과·정량지표 관리, 대기 배출량 통합 저감 및 생활권 배출원 집중 관리, 시민 체감형 건강 보호 및 소통 강화 등을 정했다. 이를 실현하기 위한 32개 정책 사업도 마련했다.

주요 사업으로 친환경자동차 보급 확대와 대중교통 이용 활성화 등 수송부문 배출량 감축 정책과 민감·취약계층 건강 보호 조치 등이 포함됐다.

수원시는 지난해 7월 연구용역 착수보고회를 시작으로 중간보고회와 공청회를 거쳐 전문가와 시민 의견을 수렴했다. 올해 2월 최종보고회를 열고, 계획을 확정했다.

AD

수원시 관계자는 "기후변화로 대기오염이 복합적으로 나타나면서 시민 건강에 대한 우려가 커지고 있다"며 "종합계획을 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 대기질 개선을 이뤄내겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>