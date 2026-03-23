수원시, 2030년까지 '초미세먼지 농도 15㎍/㎥ 이하'로 줄인다
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경기 수원시가 2030년까지 초미세먼지 농도 15㎍/㎥ 이하 달성'이라는 대기환경관리 종합계획을 수립했다.
기존 '미세먼지' 중심의 대응에서 벗어나 대기질 전반을 관리하는 방식으로 패러다임을 전환한 것이 핵심이다.
수원시의 종합계획 4대 방향은 ▲오존(O₃)·이산화질소(NO₂) 등 다양한 오염물질을 다루는 '통합관리' ▲고농도 시기 외 연중 기저 농도를 낮추는 '상시 관리' ▲지표 중심의 '성과관리' ▲온실가스 감축을 병행하는 '기후-대기 통합 관리' 등이다.
수원시는 세부 전략으로 정책 이행성과·정량지표 관리, 대기 배출량 통합 저감 및 생활권 배출원 집중 관리, 시민 체감형 건강 보호 및 소통 강화 등을 정했다. 이를 실현하기 위한 32개 정책 사업도 마련했다.
수원시청
주요 사업으로 친환경자동차 보급 확대와 대중교통 이용 활성화 등 수송부문 배출량 감축 정책과 민감·취약계층 건강 보호 조치 등이 포함됐다.
수원시는 지난해 7월 연구용역 착수보고회를 시작으로 중간보고회와 공청회를 거쳐 전문가와 시민 의견을 수렴했다. 올해 2월 최종보고회를 열고, 계획을 확정했다.
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수원시 관계자는 "기후변화로 대기오염이 복합적으로 나타나면서 시민 건강에 대한 우려가 커지고 있다"며 "종합계획을 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 대기질 개선을 이뤄내겠다"고 말했다.
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