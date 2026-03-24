KCC글라스 홈씨씨의 웰니스 바닥재 '포레스톤'은 PVC 바닥재의 편안한 보행감과 강마루의 내구성, 대리석 타일의 고급스러움을 융합한 신개념의 'ERS(Engineered Roll Stone)' 바닥재다.

KCC글라스 홈씨씨의 하이엔드 웰니스 바닥재 포레스톤(forestone) 프레스티지 스톤. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

표면에는 '카렌다(Calender) 공법'으로 고강도 투명층을 적용, 찍힘과 마모 등으로 인한 일상 생활의 스트레스를 줄였다. 하부에는 충격 흡수력이 높은 '졸(SOL) 공법'의 고탄력 쿠션층을 더해 편안하고 안정감 있는 보행감을 제공한다.

포레스톤은 차갑고 딱딱한 타일이나 강마루 바닥재의 단점을 보완했다. 열 방출이 뛰어나 바닥 난방으로부터의 따뜻함을 공간에 효과적으로 전달한다. FITI시험연구원 실험 결과, 일반 강마루 대비 열방출량이 약 37% 높은 것으로 나타났다.

5㎜의 도톰한 두께를 적용해 생활소음 저감 효과도 높였다. 한국건설생활환경시험연구원(KCL)의 경량충격음 실험 결과, 콘크리트 구조물 소음을 약 20㏈ 감소시키는 것으로 확인됐다.

디자인은 우드 4종과 스톤 8종 등 총 12종으로 구성돼 있다. 스톤 라인업에는 900×900㎜, 600×1200㎜의 대형 규격 디자인이 포함돼 있어 개방감 있는 스톤테리어를 연출할 수 있다. 리얼 엠보 기술로 나뭇결과 석재의 질감까지 입체적으로 구현했다.

KCC글라스 홈씨씨의 하이엔드 웰니스 바닥재 포레스톤(forestone) 소프트 엘름. KCC글라스 원본보기 아이콘

포레스톤은 미국 농무부(USDA) 인증 원료가 함유된 바이오 표면 코팅층을 적용해 친환경성을 극대화했다. 기후에너지환경부의 환경마크(환경표지 인증)와 대한아토피협회 추천마크를 획득해 면역력이 약한 영유아나 노약자가 있는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있도록 했다.

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이 밖에도 표면 미끄럼 방지 기능을 갖춰 실내에서 발생하기 쉬운 반려동물의 관절 질환 예방에 도움을 주도록 설계됐다. 내오염성이 강해 반려동물의 배설물 등으로 인한 바닥 오염을 위생적으로 관리할 수 있다. 한국애견협회와 KOTITI시험연구원으로부터 '반려동물 제품 인증(PS인증)'을 획득했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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