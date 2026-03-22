국민의힘 공천관리위원회(공관위)가 6·3 지방선거 대구시장 경선 후보 가운데 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장 등 3명을 컷오프(공천 배제)했다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

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이정현 공관위원장은 22일 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 윤재옥(4선), 추경호(3선), 최은석·유영하(초선) 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6명을 경선 후보로 압축했다고 밝혔다.


이 위원장은 "행정·경제·정책·통합·산업 현장 경험을 갖춘 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준 후보를 중심으로 경쟁 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

이 위원장은 주호영·이진숙 후보의 컷오프 배경에 대해 "대구시장이라는 단일 직위보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 큰 역할을 하는 것이 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 이어 "특정인을 배제하기 위한 결정이 아니라 더 큰 역할을 요청하는 책임 있는 선택"이라고 강조했다.


김한구 후보에 대해서도 "충분한 역량을 보여준 인물"이라며 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게가 아니라 산업을 바꿀 실행력 경쟁"이라고 했다.

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공관위는 향후 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 최종 경선 후보를 선발한 뒤 본경선을 통해 후보를 확정할 계획이다.


이지예 기자 easy@asiae.co.kr
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