"중동 상황에 따른 고유가 대응"

더불어민주당과 정부가 중동 전쟁에 대응해 약 25조원 규모의 추가경정예산안(추경)을 편성하기로 합의했다. 재원은 적자 국채 발행 없이 초과 세수로 마련하기로 했다.

김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 22일 국회에서 열린 고위당정협의회에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강준현 민주당 수석대변인은 22일 국회에서 열린 고위 당정청협의회 후 기자들과 만나 이같이 합의했다고 발표했다.

강 수석대변인은 이번 추경에 대해 "급변하는 중동 상황에 따른 고유가 대응, 직접 타격을 받는 취약 계층의 민생 안정과 산업 피해 최소화 및 공급망 안정을 위한 것"이라고 설명했다.

그는 "민주당은 적기에 대응해 골든타임을 놓치지 않기 위해 신속한 속도로 추경안을 마련해줄 것을 정부에 요청했다"며 "정부는 신속하고 선제적 대응이 중요하다는 점에 공감하며 최대한 빠른 시일 내 추경안을 마련해 국회에 제출할 계획"이라고 말했다.

이어 "금번 추경안은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과세수로 편성해 국채·외환시장에 영향을 최소화할 예정"이라며 "규모는 25조원 수준"이라고 전했다.

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강 수석대변인은 또 "당정은 국민의 부담을 하루라도 빨리 덜어 드리기 위해서 추경안이 국회에 제출되면 최우선으로 처리하기로 했다"고 덧붙였다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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