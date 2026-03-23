낚시객이 실종된 경남 통영시 한산도 매물도 인근 갯바위. 통영해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

경남 통영시 한산면 매물도 인근 갯바위에서 낚시하던 남성이 실종돼 해경이 수색 중이다.

통영해양경찰서는 22일 낮 12시 3분께 거제선적 9.77t 낚시어선에서 갯바위에 내려준 양산 거주자 60대 남성 A 씨가 보이지 않는다는 신고를 받았다.

통영해경에 따르면 해당 어선 선장은 전날 오후 11시께 A 씨를 매물도 인근 갯바위에 하선시켰다가 22일 낮 12시 3분께 그를 데리러 갔다가 낚시 장비만 남은 채 A 씨가 보이지 않아 신고했다.

해경은 항공기 1대, 경비함정 4척, 관공선 2척, 해군 선박 1척, 해양재난구조대 2척 등을 동원해 인근 해상을 다니며 A 씨 찾기에 나섰다.

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아울러 잠수 요원을 투입해 수중 수색을 벌였으나 현재까지 실종자를 발견하지 못했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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