"올해는 국가통합 아래 저항 경제 구축하는 해"

"이란 정권 전복은 미국과 이스라엘의 망상"

이란 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 20일(현지시간) 이란 명절인 노루즈를 맞아 신년사를 통해 올해를 '국가통합과 국가안보 아래 저항 경제를 구축하는 해'로 규정했다.

최고지도자로 선출된 후 얼굴, 육성을 공개하지 않았던 모즈타바는 이번에도 모습을 드러내지 않은 채 텔레그램 채널과 국영 언론 앵커 대독을 통해서만 메시지를 전달했다.

이란 하메네이 후계자로 선출된 차남 모즈타바 하메네이 [AFP=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] AD 원본보기 아이콘

모즈타바는 신년 메시지에서 "강요된 전쟁과 쿠데타 음모 속에 희생된 안보 순교자, 국경 수비대와 그 유가족에게 깊은 경의와 위로를 표한다"고 밝혔다.

이어 "적은 지도부 공백을 통해 이란을 분열시키려 했으나 여러분은 라마단 금식과 성전을 병행하며 전국적인 방어선을 구축했다"며 "단결은 적을 당혹게 했으며 적의 모순된 발언은 그들의 인지적 약점과 당혹감을 드러내고 있다"고 평가했다.

그러면서 "민생 안정과 부의 창출은 경제 전쟁의 핵심 방어선이다. 시민과 직접 소통하며 현장의 소리를 듣고, 조만간 전문가 검토를 거친 실행 방안을 제시하겠다"고 했다.

또한 "파키스탄과 아프가니스탄 형제국과 관계를 중요하게 여긴다. 시온주의 적(이스라엘)이 '가짜 깃발' 작전을 통해 이슬람 국가 간의 이간질을 획책하고 있으나 우리는 이를 간파하고 있다"고 말했다. 아울러 최근 튀르키예, 오만 등을 겨냥한 드론, 미사일 공격은 이란군이나 '저항의 축'에 의한 것이 아니라고 강조했다. 이스라엘이 이란이 공격한 것처럼 속임수를 썼다는 것이다.

모즈타바는 "올해는 이란 국민과 저항의 축, 그리고 모든 무슬림에게 승리와 영적·물질적 개방의 해가 될 것"이라며 "적들에게는 굴욕의 해가 되길 바란다"고 강조했다. 이란 정권을 전복시킬 것이라 생각한 것은 미국과 이스라엘의 망상이라고도 맹비난했다.

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모즈타바는 지난달 28일 미국과 이스라엘 공습에 사망한 아버지 뒤를 이어 이란의 3대 최고지도자로 선출됐다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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