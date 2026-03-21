머스크, 투자자에 수조원 배상 위기…"트위터 주가 고의로 떨어뜨려"

"계획적인 모의는 아냐…사기 혐의 무죄"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 엑스(X·옛 트위터) 인수 과정에서 고의로 주가를 떨어뜨렸기 때문에 투자자들에게 배상해야 한다는 평결이 나왔다.

20일(현지시간) AP 통신 등은 미 캘리포니아 북부 연방지방법원 배심원단이 머스크와 당시 트위터 투자자 간 민사 소송에서 "트위터에 스팸·가짜 계정이 만연하다"라고 주장한 머스크의 게시물 때문에 투자자들이 속아 넘어갔다며 이같이 평결했다고 보도했다. 다만 일부 사기 혐의에 관해서는 무죄 의견을 냈다. 투자자들을 오도하기 위해 계획적으로 모의한 것은 아니라고 본 셈이다.

이번 소송은 머스크의 트위터 인수 과정을 문제 삼은 것이다. 배심원단은 머스크가 주당 하루 기준으로 3~8달러(약 4500~1만 2000원)를 배상해야 한다고 판단했다. NBC 뉴스는 기관 투자자와 개인 투자자가 함께 제기한 집단 소송이었던 만큼 머스크가 지불해야 할 금액은 수십억 달러에 이를 것이라고 추산했다.

머스크는 2022년 4월 당시 트위터를 주당 54.20달러(약 8만 1000원), 총 440억달러(약 64조원)에 인수하겠다고 계약을 체결했다. 하지만 돌연 "스팸 및 가짜 계정이 트위터 사용자의 5% 미만이라는 계산의 구체적인 근거를 기다리는 동안 인수 거래를 일시적으로 보류한다"는 글을 올렸다. 트위터가 서비스의 가짜 계정 수를 허위로 표시했다는 점을 인수 포기의 이유로 내세웠다.

이 때문에 투자자들이 크게 동요했다. 주가는 30달러선까지 떨어지기도 했다. 같은 해 트위터가 소송을 제기하며 최초 합의 이행을 강제하려 했다. 이 사건의 재판이 시작되기 직전에 머스크는 원래 계약 조건으로 인수를 마무리했다.

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한편 지난 10일 미국 경제전문매체 포브스는 제40회 전 세계 억만장자 순위에서 머스크가 1위를 차지했다고 발표했다. 머스크는 8390억달러(약 1230조원)의 자산을 보유한 것으로 추정됐다. 머스크가 보유한 자산은 포브스 집계 사상 처음으로 8000억 달러를 넘겼으며, 2년 연속으로 전 세계 억만장자 1위를 차지했다. 다만 자산의 상당 부분이 테슬라 주식으로 묶여 있는 것으로 전해졌다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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