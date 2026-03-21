머스크, 투자자에 수조원 배상 위기…"트위터 주가 고의로 떨어뜨려"
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"계획적인 모의는 아냐…사기 혐의 무죄"
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 엑스(X·옛 트위터) 인수 과정에서 고의로 주가를 떨어뜨렸기 때문에 투자자들에게 배상해야 한다는 평결이 나왔다.
20일(현지시간) AP 통신 등은 미 캘리포니아 북부 연방지방법원 배심원단이 머스크와 당시 트위터 투자자 간 민사 소송에서 "트위터에 스팸·가짜 계정이 만연하다"라고 주장한 머스크의 게시물 때문에 투자자들이 속아 넘어갔다며 이같이 평결했다고 보도했다. 다만 일부 사기 혐의에 관해서는 무죄 의견을 냈다. 투자자들을 오도하기 위해 계획적으로 모의한 것은 아니라고 본 셈이다.
이번 소송은 머스크의 트위터 인수 과정을 문제 삼은 것이다. 배심원단은 머스크가 주당 하루 기준으로 3~8달러(약 4500~1만 2000원)를 배상해야 한다고 판단했다. NBC 뉴스는 기관 투자자와 개인 투자자가 함께 제기한 집단 소송이었던 만큼 머스크가 지불해야 할 금액은 수십억 달러에 이를 것이라고 추산했다.
머스크는 2022년 4월 당시 트위터를 주당 54.20달러(약 8만 1000원), 총 440억달러(약 64조원)에 인수하겠다고 계약을 체결했다. 하지만 돌연 "스팸 및 가짜 계정이 트위터 사용자의 5% 미만이라는 계산의 구체적인 근거를 기다리는 동안 인수 거래를 일시적으로 보류한다"는 글을 올렸다. 트위터가 서비스의 가짜 계정 수를 허위로 표시했다는 점을 인수 포기의 이유로 내세웠다.
이 때문에 투자자들이 크게 동요했다. 주가는 30달러선까지 떨어지기도 했다. 같은 해 트위터가 소송을 제기하며 최초 합의 이행을 강제하려 했다. 이 사건의 재판이 시작되기 직전에 머스크는 원래 계약 조건으로 인수를 마무리했다.
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한편 지난 10일 미국 경제전문매체 포브스는 제40회 전 세계 억만장자 순위에서 머스크가 1위를 차지했다고 발표했다. 머스크는 8390억달러(약 1230조원)의 자산을 보유한 것으로 추정됐다. 머스크가 보유한 자산은 포브스 집계 사상 처음으로 8000억 달러를 넘겼으며, 2년 연속으로 전 세계 억만장자 1위를 차지했다. 다만 자산의 상당 부분이 테슬라 주식으로 묶여 있는 것으로 전해졌다.
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