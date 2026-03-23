하락 우려에 관망세…거래 숨고르기

"고점 부담 인식 등 구매심리 신중"

"원래 북한이 미사일을 쏘면 금값이 튄다는 말이 있어. 근데 전쟁이 터졌는데도 오히려 떨어진다니까."

서울 종로구 돈화문로 귀금속 거리에서 14년째 금은방을 운영해 온 한모씨(59)는 한산한 매장을 둘러보며 한숨을 내쉬었다. 완연한 봄기운을 따라 나들이객이 늘었지만, 금은방 유리 진열장 너머의 풍경은 사뭇 달랐다. 인근 금은방 주인 장모씨(65)도 "금요일에도 하루종일 손님이 뜸하다"며 "환율이 1500원을 넘는다던데 다들 달러에 몰리는 것 같다"고 혀를 찼다.

지난 20일 오후 서울 종로구 돈화문로 귀금속거리의 한 금은방 내부에서 직원이 자리를 지키고 있는 가운데 손님이 금 제품을 살펴보고 있다. 박호수 기자 AD 원본보기 아이콘

23일 한국금거래소에 따르면 이날 순금 1돈(3.75g) 가격은 전 거래일보다 3.4% 떨어진 94만2000원을 기록했다. 지난달 말 105만원을 넘어섰던 금값은 같은 달 28일 미국의 이란 침공 직후 지정학적 불확실성을 타고 한때 110만원 선을 넘나들었다. 그러나 이달 중순을 지나면서 상승분을 고스란히 반납하고 100만원 선 아래로 떨어졌다.

현장에서 만난 상인들은 전쟁 이후 금 매수와 매도 모두 '눈치싸움'에 들어갔다고 입을 모았다. 불과 두 달 전까지만 해도 오래된 에어컨에 붙은 금 로고나 구형 휴대전화의 금 조각까지 떼어 와 팔던 열기가 미국-이란 전쟁 이후 주춤한 모양새다.

사회관계망서비스(SNS)에서 유명세를 얻은 종로구의 한 금은방은 5팀가량 대기 줄이 있었지만, 이마저도 금을 사기 위한 게 아니라 가격이 조금이라도 더 떨어지기 전에 처분하려는 매도 목적이었다. 평소 같으면 50팀 넘는 대기 행렬로 매장 오픈과 동시에 접수가 마감되곤 했으나, 요즘은 그 기세가 예전만 못하다는 설명이다. 매장 관계자 박모씨(27)는 "연초 명절과 3월 등록금 시즌 같은 큰 목돈 수요가 한 차례 지나가기도 했고, 팔려는 사람들도 시세를 살피며 관망세로 돌아섰다"며 "매수 열기는 확연히 사그라들었다"고 귀띔했다.

이날 금은방을 찾은 곽모씨(58)는 "전쟁 프리미엄으로 금 1돈에 100만원은 훌쩍 넘길 줄 알았는데 자꾸 떨어지니 당황스럽다"며 "더 손해 보기 전에 처분하려고 아침 일찍 나왔다"고 했다.

지난 20일 서울 종로구 돈화문로의 한 금은방에서 금을 팔기 위해 방문한 시민들이 차례를 기다리고 있다. 최근 금값이 하락세를 보이자 가격이 더 떨어지기 전에 처분하려는 수요가 몰리고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

실물 금이 아닌 금융 상품에 투자한 이들의 당혹감도 상당한 것으로 나타났다. 직장인 권모씨(42)는 "안전자산이라기에 금 상장지수펀드(ETF)에 투자했는데 주간 낙폭이 7%가 넘는 걸 보고 당황했다"면서 "은값은 더 박살이 났다"며 고개를 저었다.

양준모 연세대 경제학과 교수는 금값 하락의 핵심 원인으로 '지나친 고점 도달'을 꼽았다. 양 교수는 "금값이 올라도 너무 올랐다는 사실 자체가 시장의 악재로 작용하고 있다"며 "과거에 가파르게 상승했더라도 향후 수익 기대치가 낮아지면 투자자들은 매각을 선택하게 되는데, 지금이 바로 자산으로서의 매력도가 떨어지는 시점"이라고 진단했다.

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국제 금 시세도 이 같은 흐름을 고스란히 반영하고 있다. 뉴욕상품거래소(COMEX) 집계에 따르면 지난달 27일부터 이달 20일까지 금 선물 가격은 12.8%, 은 선물 가격은 25.3% 각각 하락한 것으로 나타났다. 강인수 숙명여대 경제학부 교수는 "시장이 전쟁 자체보다 인플레이션과 통화 정책 향방에 더 민감하게 반응하는 상황"이라며 "달러가 금을 제치고 '최후의 보루'로 인식되면서 자금이 이동하는 역전 현상이 벌어지고 있다"고 분석했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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