코스피, 개인·기관 순매수

삼천당제약, 코스닥 시가총액 1위로

경구 인슐린 기대감 반영

코스피가 20일 0.31% 상승해 5780선에서 장을 마쳤다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 50.13포인트 상승한 5813.35로 장을 시작한 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 전장보다 17.98포인트(0.31%) 오른 5781.20으로 마감했다. 개인과 기관은 각각 2조2286억원, 4054억원을 순매수했다. 외국인은 2조6715억원을 순매도했다.

업종별로는 건설(6.59%), 섬유·의류(3.59%), 유통(3.24%), 증권(3.03%), 일반서비스(2.99%) 등이 강세를 보였다. 반면 운송장비·부품(-1.69%), 오락·문화(-1.65%) 등이 약세를 보였다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 199,400 전일대비 1,100 등락률 -0.55% 거래량 25,527,507 전일가 200,500 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 PwC컨설팅 "피지컬 AI 시대, 국내 기업 구조적으로 변해야" 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-0.55%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,007,000 전일대비 6,000 등락률 -0.59% 거래량 3,208,464 전일가 1,013,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 PwC컨설팅 "피지컬 AI 시대, 국내 기업 구조적으로 변해야" 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-0.59%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 517,000 전일대비 5,000 등락률 -0.96% 거래량 978,045 전일가 522,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 수소차 '넥쏘' 상반기 日 출시…현대차 수소엑스포서 기술 소개 전 종목 시세 보기 (-0.96% ), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 608,000 전일대비 3,000 등락률 -0.49% 거래량 553,824 전일가 611,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-0.49%)등이 하락했고 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 375,500 전일대비 4,500 등락률 +1.21% 거래량 198,483 전일가 371,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (1.21%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,601,000 전일대비 16,000 등락률 +1.01% 거래량 31,760 전일가 1,585,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 삼성바이오로직스 정기 주총 개최…존 림 "엔드투엔드 파트너로" 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (1.01%) 등이 상승했다.

코스닥 지수는 18.04포인트(1.58%) 오른 1161.52로 마감했다. 외국인은 2186억원 순매수했고, 개인과 기관은 각각 1011억원, 924억원을 순매도했다.

업종별로 살펴보면 금속(6.68%), 운송·창고(6.11%), 제약(4.19%), 건설(3.96%), 비금속(2.60) 등 대부분이 상승했다.

시가총액 상위 종목의 경우 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 907,000 전일대비 112,000 등락률 +14.09% 거래량 645,106 전일가 795,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 삼천당제약, 경구 인슐린 유럽 임상 시험계획 제출 전 종목 시세 보기 이 14.09%, 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 191,900 전일대비 2,200 등락률 +1.16% 거래량 408,847 전일가 189,700 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 이 1.16% 올랐다. 반면 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 150,900 전일대비 200 등락률 -0.13% 거래량 823,262 전일가 151,100 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 는 -0.13%, 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 353,500 전일대비 6,500 등락률 -1.81% 거래량 233,238 전일가 360,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 은 -1.81%, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 659,000 전일대비 59,000 등락률 -8.22% 거래량 455,022 전일가 718,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 는 -8.22% 하락했다.

삼천당제약은 이날 에코프로를 제치고 코스닥 시장 시가총액 1위에 올랐다. 시가총액은 21조2759억원으로, 그간 코스닥 시장 '대장주'를 지켜온 에코프로를 제쳤다. 이는 삼천당제약이 개발 중인 경구 인슐린에 대한 기대감에 따른 것으로 분석된다.

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앞서 삼천당제약은 전날 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 시험계획서(IND) 제출 완료를 공시했다. 위해주 한국투자증권 연구원은 "임상 결과는 연말 확인 가능할 것"이라며 "성공한다면 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공에 가까워져 시장의 게임 체인저로 주목받을 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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