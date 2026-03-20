李대통령 '조폭 연루설' 허위사실 관련 추후보도

아시아경제는 2021년 10월 18일자 온라인 기사 등에서 당시 제기된 주장을 인용해 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대선 후보)의 조직폭력배 연루 의혹 ·금품 수수 의혹과 관련한 내용을 보도한 바 있습니다. 해당 보도는 당시 국정감사와 기자회견, 정치권 공방 과정에서 제기된 주장을 전달하는 취지의 기사였습니다.

아시아경제는 이와 관련해 당시 제기된 문제 제기와 이에 대한 반론, 정치권 공방 상황 등을 보도했습니다.

하지만 이후 해당 의혹을 제기한 장영하 변호사는 허위사실 공표 혐의로 재판에 넘겨졌고, 대법원은 2026년 3월 12일 공직선거법 위반 혐의로 유죄를 확정했습니다. 이 판결에 따라 장 변호사가 제기했던 이재명 대통령의 조직폭력배 연루설 및 금품 수수 의혹은 사실이 아닌 것으로 법적으로 확인됐습니다.

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아시아경제는 독자 여러분의 이해를 돕고자 이 같은 내용을 '추후 보도'합니다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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