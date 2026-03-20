공연 D-1 넷플릭스 BTS 공연 라이브 미디어 행사

뿌리서 시작하는 '아리랑'…세대 아우르는 메시지

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

"공연을 준비하며 가장 많이 들은 질문은 '왜 광화문인가'였습니다. 그 답은 방탄소년단(BTS)의 정체성과 연결됩니다."

유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 20일 서울 종로구 씨네큐브 광화문에서 열린 미디어 브리핑에서 이번 컴백 공연의 장소 선정 배경을 이같이 밝혔다.

유 대표는 "공연을 총괄하는 방시혁 하이브 의장이 '한국에서 시작해 글로벌 슈퍼스타가 된 BTS가 다시 컴백한다면 그 시작점은 한국이어야 하고, 가장 상징적인 공간이어야 한다'고 강조했다"며 "한국의 아이코닉한 장소에서 전 세계 팬들이 축배를 들며 공연을 즐기는 것 자체가 문화적으로 희소한 경험이자 하이브의 비전인 '팬 경험의 확장'과 맞닿아 있다"고 설명했다.

앨범 제작을 총괄한 김현정 빅히트 뮤직 부사장(VP)은 새 앨범 '아리랑'(ARIRANG)의 정체성을 '뿌리'로 정의했다. 김 부사장은 "BTS는 그때그때 느끼는 감정을 음악으로 만들어왔다"며 "앨범 이름에서 알 수 있듯 정체성과 뿌리에서 시작한 작품으로, 메시지를 효과적으로 전달하기 위해 한국어와 영어를 모두 사용했다"고 말했다.

김 부사장은 "기존 팬들뿐 아니라 BTS를 잘 모르는 세대도 함께 즐길 수 있는 앨범이 되길 바란다"며 "자세한 제작 과정은 다음주 공개될 다큐멘터리에 담길 예정"이라고 전했다.

글로벌 플랫폼으로서 이번 생중계를 지원하는 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 부사장(VP)은 이번 프로젝트를 "지상 최대의 뷰잉 파티"로 표현했다.

리그 부사장은 "넷플릭스가 올해 하는 라이브 이벤트 중 BTS 공연이 가장 클 것"이라며 "다양한 창구를 통해 이 순간을 공유함으로써 팬들이 단일 공동의 경험을 나누길 바란다"고 강조했다. 특히 그는 "BTS와 넷플릭스의 협업이 어느 정도까지 가능한지 전 세계에 보여주는 기회가 될 것"이라며 자신감을 드러냈다.

그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장은 막바지 공연 준비가 한창 진행되고 있다. 조용준 기자 원본보기 아이콘

개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서는 기술적 조화와 협력을 핵심 과제로 꼽았다. 잉글리쉬 프로듀서는 "BTS의 창의적 의도를 어떻게 무대로 구현할지가 논의의 중점이었다"며 "광화문과 경복궁이라는 역사적 장소를 존중하면서도 BTS의 현대적 요소를 녹여낸 조화로운 무대를 전 세계에 전달하겠다"고 밝혔다. 그는 "이번 프로젝트가 음악 업계의 기준을 새롭게 높이는 유일무이한 경험이 될 것"이라고 확언했다.

이번 공연은 역대급 물량이 투입되는 방대한 프로젝트다. 넷플릭스에 따르면 현장에는 총 9.5km(5.90마일)에 달하는 전력 케이블이 설치되는데, 이는 BTS 공식 응원봉 41536개를 이은 길이에 준한다. 무대 지붕 높이는 14.7m로 대략 5층 건물 높이에 달하며, 스테이지 너비는 17m다.

시각적 현장감을 포착하기 위해 23대의 카메라가 투입되며, 이글아이 시스템(EagleEye System)과 타워캠 XL 등 특수 장비가 건물 옥상 등 1.6km 거리 곳곳에 배치된다. 예상되는 촬영 영상의 총 용량은 108테라바이트(TB), 서버 용량은 40TB에 달한다. 모든 LED의 총 픽셀 수는 5066만9376 픽셀로 구현돼 전 세계 시청자에게 생생한 현장감을 전달할 계획이다.

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방탄소년단의 컴백 무대는 21일 오후 8시 열린다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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