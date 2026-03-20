심의위원장에 구태언 블록체인법학회 부회장 위촉

스테이블코인으로 비트코인, 이더리움 확보추진

보험연수원은 원화스테이블코인 제도화 등에 발맞춰 디지털자산을 기관 고유자산으로 운용하기 위한 내부 기준 제정 등을 위해 디지털자산심의위원회를 20일 구성했다고 밝혔다.

하태경 보험연수원장이 서울 성북구 보험연수원에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

심의위는 인공지능(AI)과 크립토가 이끄는 신금융 질서를 대비해 디지털자산의 운영에 필요한 가이드라인 제정, 리스크 관리 체계, 회계 및 세무 처리 기준, 내부통제 장치 마련 등을 1차 과제로 추진한다.

심의위원장엔 구태언 블록체인법학회 부회장(변호사, 법무법인 린)이 위촉됐다. 구 위원장은 가상자산 산업의 제도화와 규제 혁신을 위해 활동해온 디지털금융 법률 전문가다.

위원엔 윤성호 한양대 교수, 박철영 동국대 겸임교수(디지털자산법), 손혜민 연수원 크립토스쿨 교무부장, 이정민 연수원 경영본부장 등이 참여한다.

연수원은 크립토스쿨 디지털자산 결제 시범사업을 성공적으로 진행하면서 얻게 된 기술적 노하우 등을 디지털자산 운용에 적극 활용할 계획이다.

심의위가 규정을 마련하면 연수원은 보유한 스테이블코인으로 비트코인과 이더리움 확보에 나설 예정이다.

연수원은 빠른 시일 내에 심의위 회의를 개최해 규제 환경에 맞는 선도적인 디지털자산 운용 가이드라인과 내부 규정 등을 마련할 예정이다.

가이드라인이 제정돼 보험연수원이 조만간 비트코인을 확보할 경우 국내 첫 기관 비트코인 보유 사례가 된다.

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하태경 원장은 "심의위 출범은 금융 및 보험 산업에서 디지털자산을 통한 자산운용의 새로운 혁신 이정표가 될 수 있다"면서 "연수원이 AI와 디지털자산을 통한 신금융경제의 실증 모델이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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