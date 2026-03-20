아동 소변으로 삶은 달걀 '동자단' 얹은 커피

지역 전통 음식이지만…SNS서 위생 논란

중국의 한 카페에서 아동 소변으로 삶은 달걀을 얹은 아메리카노를 출시해 논란이 일고 있다.

19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 동부 저장성 둥양시의 한 카페가 아동 소변으로 삶은 달걀을 넣은 이색 아메리카노를 출시했다고 전했다.

음료 가격은 한 잔에 28위안(6000원)이다. 카페는 달걀을 구워 바삭한 식감을 낸 뒤 아메리카노 위에 올리는 방식으로 음료를 제공했다. 달걀은 아동 소변으로 삶았다. 해당 매장에 따르면 이 음료는 주말 하루 100잔 이상을 판매할 정도로 인기를 끌었다.

중국의 한 카페가 아동 소변으로 삶은 달걀을 얹은 아메리카로를 출시했다. SCMP AD 원본보기 아이콘

둥양 지역에서는 아동 소변으로 삶은 달걀이 전통 음식으로 통하는데 동자단(童子蛋)이라고도 불린다. 현지에서는 10세 미만 남아의 소변이 봄철 졸음을 막고 여름철 더위를 예방하는 데 도움이 된다고 믿는다.

이 음식의 기원은 송나라(960~1279년) 시대로 거슬러 올라간다. 당시 한 장수가 노인에게 달걀을 삶아달라고 요구했는데, 노인이 준 달걀이 아이 소변이 담겼던 항아리에서 꺼낸 것이라는 사실을 알게 된다. 장수가 분노하자 노인은 "소변이 보양에 좋으며 이 달걀을 먹으면 1년 동안 다리 통증을 예방할 수 있다"고 설명한 것으로 전해진다. 과거 일부 전통 중국 의학에서도 아동 소변이 사용된 사례가 있는 것으로 알려졌다.

동자단은 2008년 둥양시 무형문화유산 목록에도 등재됐다.

다만 의료계에서는 이를 섭취하는 것을 권장하지 않는다. 독성이 있고 비위생적일 수 있어서다. 저장성 진화시 중심병원의 신장 전문의 황젠은 "소변은 인체의 노폐물로 우리에게 유익한 성분이 없다"며 섭취를 권장하지 않는다고 밝혔다. 다만 그는 둥양 지역의 식문화 자체는 존중한다고 덧붙였다.

이 음료를 두고 중국 현지 사회관계망서비스(SNS)에서도 논란이 확산했다. 위생 문제를 우려하는 목소리가 이어진 것이다. 한 누리꾼은 "아동 소변 달걀의 위생을 보장할 수 있느냐"고 지적했고, 또 다른 누리꾼은 "현지인이지만 한 번도 먹어본 적 없고 너무 두렵다"고 말했다. 결국 논란이 커지자 해당 매장은 결국 메뉴에서 이 음료를 제외했다.

AD

최근 중국에선 고객의 호기심을 끌기 위해 이색 재료를 활용한 커피가 잇따라 등장하고 있다. 양념에 조린 오리 머리, 건조한 뱀, 갈아 만든 바퀴벌레 등을 활용해 커피를 만든 사례도 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>