[특징주]미국·이란 조기종전 기대감에...방산주 동반 약세

미국·이란 전쟁의 조기 종전 기대감이 확산하면서 20일 오전 국내 증시에서 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,315,000 전일대비 60,000 등락률 -4.36% 거래량 81,828 전일가 1,375,000 2026.03.20 10:48 기준 관련기사 한화 '아리온스멧', 육군 다목적무인차량 성능확인평가 단독 완수 하락 후 반등 시도 종목 찾았다면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 를 비롯한 방산주 주가가 약세를 나타내고 있다.

이날 오전 10시38분 현재 한화에어로스페이스는 전장 대비 3.56% 내린 132만6000원에 거래되고 있다. 같은 시간 LIG넥스원 LIG넥스원 close 증권정보 079550 KOSPI 현재가 673,500 전일대비 28,500 등락률 -4.06% 거래량 105,042 전일가 702,000 2026.03.20 10:48 기준 관련기사 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 중동에서 빨리 보내달라고 난리…미-이란 전쟁에 뜨는 한국 대공무기[주末머니] 전 종목 시세 보기 은 2.85% 떨어졌다. 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 137,300 전일대비 3,700 등락률 -2.62% 거래량 521,001 전일가 141,000 2026.03.20 10:48 기준 관련기사 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 센서뷰, 한화시스템과 25억 규모 개발 계약 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-1.84%), 현대로템 현대로템 close 증권정보 064350 KOSPI 현재가 181,100 전일대비 5,200 등락률 -2.79% 거래량 460,732 전일가 186,300 2026.03.20 10:48 기준 관련기사 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 현대로템, 상생 성과공유제 도입…협력사 R&D 2000억원 투자 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 전 종목 시세 보기 (-2.42%), 대성하이텍 대성하이텍 close 증권정보 129920 KOSDAQ 현재가 9,790 전일대비 960 등락률 -8.93% 거래량 291,334 전일가 10,750 2026.03.20 10:48 기준 관련기사 [특징주]대성하이텍, 227억 방산 부품 수주 소식에 '강세' [특징주]'범보수 1위'에 한덕수 테마주 급등…아이스크림에듀 상한가 [특징주] 방산 성장 대성하이텍, 유럽·이스라엘 공급 추진 소식 강세 전 종목 시세 보기 (-6.79%) 등 주요 방산주도 동반 하락세다.

이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁이 생각보다 빨리 끝날 수 있다고 발언한 여파로 해석된다. 간밤 네타냐후 총리는 개전 후 두번째 기자회견에서 "이란은 우라늄을 농축할 수 없고 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다"며 "이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다"고 말했다.

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이에 방산주를 중심으로 차익실현 매물이 나오고 있는 것으로 분석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 최근 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 네타냐후 총리에게 이란의 석유·가스 시설을 추가 공격하지 말라고 말했다고 밝힌 바 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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