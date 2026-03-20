수소차 '넥쏘' 상반기 日 출시…현대차 수소엑스포서 기술 소개
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'국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026' 마무리
수소위원회 주관 네트워킹 세션 참여
현대자동차그룹은 17일부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026(H2 & FC Expo 2026)'에 참가해 전시를 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.
17일부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026(H2 & FC Expo 2026)' 관람객들이 자동 충전 로봇을 활용한 디 올 뉴 넥쏘 충전 시연을 지켜보고 있다. 현대차
17일부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026(H2 & FC Expo 2026)' 디 올 뉴 넥쏘 시승 프로그램. 현대차원본보기 아이콘
현대차그룹은 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼 '에이치투(HTWO)'를 중심으로 부스를 마련, 수소 모빌리티와 수소 충전 및 저장, 산업 애플리케이션 등 밸류체인 전반에 걸친 기술과 역량을 선보였다.
상반기 일본 출시 예정인 차세대 승용 수소전기차 모델 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시하고, 자동 충전 로봇을 활용한 충전 시연과 시승 프로그램을 함께 운영해 큰 관심을 모았다. 시승에 참여한 관람객들은 넥쏘의 뛰어난 주행 성능과 우수한 승차감에 높은 만족도를 보였다.
또 전시 기간 이혁 주일 한국대사가 현대차그룹 부스를 방문, 장재훈 현대차그룹 부회장과 일본 내 수소 사업 발전 방향에 대해 의견을 나누기도 했다.
장재훈 현대차그룹 부회장(왼쪽 일곱번째부터)과 야마가타 미쓰마사 토요타 사장, 이바나 제멜코바 수소위원회 CEO, 수바시시 무커지 세레스 파워 CSO(Chief Scientific Officer), 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부장 부사장이 수소위원회 네트워킹 세션에서 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차원본보기 아이콘
현대차그룹은 이번 행사의 일환으로 진행된 '수소위원회(Hydrogen Council) 네트워킹 세션'에 참여해 일본 위원회 회원사 및 글로벌 수소 기관 관계자들과 수소 생태계 확대를 위한 협력 필요성에 대해 논의했다. 장 부회장과 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부장 부사장, 이바나 제멜코바 수소위원회 CEO, 야마가타 미쓰마사 토요타 사장 등이 참석했다.
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수소위원회 공동 의장인 장 부회장은 "현대차그룹은 현재 생산과 수요를 결합한 수소 모델을 통해 시장의 불확실성을 해소하는 선순환 구조를 구축 중이다"라며 "수소위원회 회원사들과 함께 글로벌 수소 생태계 가속화를 위해 노력해 나갈 것"이라고 말했다.
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