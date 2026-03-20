李대통령, SNS 메시지로 공개 사과 요구

"조작폭로한 국민의힘, 그알 같은 조작방송 반성·사과 필요"

이재명 대통령이 20일 과거 자신의 '조폭 연루설'을 다룬 SBS 시사프로그램 '그것이 알고싶다'를 향해 "이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중 하나로 보인다"며 공개적으로 사과를 요구했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "'그것이 알고싶다' PD의 기적의 논리, 김상중 씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인 조폭으로까지 몰렸다"며 "이재명 조폭연루설을 만든 그것이 알고싶다는 과연 순순히 추후보도할 지, 한다면 어떤 내용으로 보도할 지 궁금하다"며 이같이 썼다. 지난 14일 "아무 근거 없는 '이재명 조폭 연루설'을 확인도 없이 무차별 확대 보도한 언론들이 사과는커녕 추후 보도조차 하지 않았다"고 비판한 데서 한발 더 나아가 이번에는 프로그램명을 직접 특정한 것이다.

이 대통령은 그러면서 "'그것이 알고싶다'로 전보되어 만든 첫 작품이 이 방송이고 얼마후 이 '그것이 알고싶다'를 떠났다고 하는 담당PD는 여전히 나를 조폭연루자로 생각하고 있을 지, 이 방송후 후속 프로그램 만든다며 전 국민 상대로 몇 달간 방송을 동원해 제보받고 대규모 취재진이 성남 바닥을 샅샅이 훑었는데 과연 제보된 단서 비슷한 것이 단 한 개라도 있었는지 궁금하다"며 "티끌만 한 건덕지라도 있었으면 후속보도를 안 했을 리 없겠지요?"라고 언급했다.



이어 이 대통령은 "정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작 폭로한 국민의힘이나 그알 같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다"며 "저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다"고 덧붙였다.

청와대는 이미 19일부터 공식 대응에 들어갔다. 이규연 홍보소통수석은 브리핑에서 "조폭 연루설, 20억원 수수설이 허위임이 드러남에 따라 언론중재법에 보장된 추후보도청구권을 행사하겠다"며 관련 언론사들에 추후보도 게재를 요청하겠다고 밝혔다. 청와대는 당시 의혹이 허위에 기반했다는 점이 대법원 판결로 법적으로 확정됐는데도 상당수 보도가 여전히 온라인에 남아 국민의 오해를 키우고 있다고 판단하고 있다.

언론중재법 17조는 범죄 혐의나 형사상 조치를 받았다고 보도된 사람이 이후 형사절차 결과를 알릴 필요가 있을 때 추후보도를 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 기존 기사 내용을 바로잡는 정정보도와 달리 이후 절차를 통해 확인된 결과를 추가로 알리는 성격이 더 강하다.

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한편 이 대통령은 전한길 씨 유튜브 채널을 통해 제기된 비자금·군사정보 유출 주장에 대해서도 "정말 한심하고 악질적인 마타도어"라며 "엄중하게 단죄해야 할 일"이라고 비판했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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