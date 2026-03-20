트럼프, 日총리 면전서 '진주만 공습' 언급

'이란공격 동맹 통보' 질문에 뼈 있는 농담

미일 정상회담. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 다카이치 사나에 일본 총리와 미·일 정상회담을 하는 자리에서 일본의 '진주만 공습'을 언급하며 동맹국들에 대한 사전 미통보 논란을 정면으로 돌파했다. 시종일관 화기애애한 분위기 속에서도 기습의 정당성을 내세우는 동시에 동맹을 향한 압박을 가하는 트럼프 특유의 '밀당' 정치가 고스란히 드러난 장면이었다.

트럼프, 다카이치 앞 위험한 농담… "진주만 때는 왜 안 알렸나"

트럼프 대통령은 이날 회담 말미에 일본 기자로부터 '왜 유럽과 아시아의 동맹국에 이란 공격을 사전에 통보하지 않았나'라는 질문을 받자 "우리는 너무 많은 신호를 보내고 싶지 않다. 우리가 (이란 공격에) 들어갈 때 우리는 매우 강하게 했다"며 "우리는 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다"고 답했다. 이어 "누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나"라고 덧붙였다.

진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격함으로써 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 이는 미국과 일본의 태평양 전쟁의 시발점이 됐고 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 됐다.

'기습 공격' 중요성과 정당성 강조

미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격을 사전에 통보받지 못한 동맹국들로부터 불만이 나오는 상황에서 트럼프 대통령의 이러한 언급은 '기습 공격'의 중요성을 강조하는 동시에 일본 총리 앞에서 일본이 결국 본토에 떨어진 미국의 핵폭탄 2발과 함께 무릎을 꿇은 전쟁의 시작점을 들먹이면서 뼈있는 농담을 던진 것이다.

트럼프 대통령은 "(이란에 대한) 기습 덕분에 첫 이틀 동안 예상보다 훨씬 많은 50% 이상의 전력을 무력화할 수 있었다"며 "모두에게 알리면 더 이상 기습이 아니다"라고 말했다.

찬사와 포옹…'친밀 과시' 연출

트럼프 대통령은 이날 다카이치 총리와 백악관 집무실(오벌오피스) 벽난로 앞에 나란히 앉아 회담을 시작했다. 그는 모두발언에서 지난달 치러진 일본 중의원 선거(총선)를 앞두고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다카이치 총리와 집권 자민당을 공개 지지한 사실을 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 "방금 엄청난 선거에서 이기고 기록적 승리를 거둔 아주 특별한 분을 모시게 됐다"며 "나는 그녀가 매우 훌륭하다고 여긴다는 사실 때문에 다카이치 총리를 지지하게 돼 매우 자랑스럽고 영광이었다"고 말했다. 이어 다카이치 총리를 "매우 인기 있고 강력한 여성이다. 그녀는 훌륭한 여성이다. 우리는 매우 좋은 관계를 갖고 있다"고 말했다.

다카이치 총리는 두 손을 무릎 위에 올린 자세로 시종 미소를 지었다. 그는 영어로 모두 발언을 시작했다. 하지만 얼마 못 가 통역을 통해서 발언하겠다고 손짓으로 양해를 구했으며 이에 트럼프 대통령은 "그러시라. 당신은 매우 훌륭한 통역사가 있다"고 했다. 다카이치 총리는 이후 일본어로 발언했고, 트럼프 대통령을 '도널드'라고 친근하게 지칭하며 "당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 굳게 믿는다"고 칭찬했다.

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포옹하는 미일 정상. 마고 마틴 백악관 언론보좌관 엑스 영상 캡처 원본보기 아이콘

다카이치 총리는 이날 백악관에 도착했을 때도 트럼프 대통령과의 관계가 매우 돈독함을 강조하려 애쓰는 모습이었다. 백악관 SNS 담당인 마고 마틴 언론보좌관이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상을 보면 다카이치 총리는 백악관에 도착해 차량에서 내리자마자 악수를 하려 손을 내민 트럼프 대통령에게 와락 안기는 장면을 연출했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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