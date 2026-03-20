전한길 씨, 안기부 출신 주장 남성 발언 그대로 방영

이재명 대통령이 전한길 씨의 유튜브 채널 '전한길 뉴스'에서 한 남성이 제기한 비자금 의혹을 그대로 방영한 점을 두고 "정말 한심하고 악질적"이라고 비판했다.

이 대통령은 19일 엑스(X·옛 트위터)에 한준호 더불어민주당 의원의 게시글을 인용하고 "비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 '마타도어'다. 엄중하게 단죄해야 할 일"이라고 밝혔다.

한 의원은 전 씨가 유튜브에 올린 영상을 비판하며 "그냥 넘어가지 않겠다. 수사기관은 즉시 확인하라"고 경고했다.

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해당 영상에는 국가정보원 전신인 국가안전기획부 공작관 출신이라고 주장하는 한 남성이 '이재명 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며, 최근 싱가포르에서 160조원과 군사 기밀을 중국 측에 넘겼다'고 언급하는 내용이 담겨 있다. 이에 전 씨는 "너무 무섭다. 핵폭탄급 주제"라면서도 "전한길 뉴스의 입장과는 별개"라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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