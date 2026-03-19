SNT홀딩스 "스맥 투자 제한, 회계·지배구조 신뢰 회복 전제"

700억대 자본 감소, 구조적 리스크 복합발생



"경영권 방어용 노조 설립, 투자판단에 영향"

SNT홀딩스는 19일 스맥 소액주주 간담회에서 재무와 지배구조, 위아공작기계 인수와 관련한 주요 쟁점에 대한 입장을 내고 투자에 신중한 태도를 유지하고 있다고 밝혔다. 회계처리 전반에 대한 신뢰가 회복되기 전까지 스맥 투자는 제한적일 수밖에 없다는 뜻이다.

SNT홀딩스는 스맥의 2025년 실적이 매출 477억원 감소, 영업이익 418억원 감소, 당기순이익 431억원 감소로 모두 적자 전환된 점을 지적했다. 영업손실 179억원, 당기순손실 213억원은 단순 경기 요인으로 보기 어렵다고 설명했다.

자본 감소 규모에 대해서도 문제를 제기했다. 자본총계는 2025년 3분기 1736억원에서 연말 949억원으로 787억원 줄었다. 유상증자와 자사주 처분으로 자금이 유입된 점을 감안하면 추가 자본 감소가 발생한 구조라고 주장했다. 회사가 이에 대한 구체적 원인과 회계 근거를 충분히 설명하지 못하고 있다고 지적했다.

자본준비금 감액 배당과 관련해서는 300억원 가운데 이익결손금 136억원을 제외한 164억원만 비과세 재원으로 활용 가능하다고 설명했다. 경영권 방어를 위한 조치로 볼 수 있다는 입장이다. 위아공작기계 인수 비용과 자사주 처분 손실을 고려하면 배당 시점도 적절하지 않다고 덧붙였다.

위아공작기계 인수 구조에 대해서는 실질적으로 사모펀드가 경영권을 확보하고 손실 부담은 스맥에 집중될 수 있는 구조라고 주장했다. 릴슨 측이 지분 65.2%와 이사회 과반을 확보한 반면, 스맥은 고이율 우선수익 보장 의무를 부담하는 구조로 추정된다는 것이다.

2025년 4분기 약 746억원 규모 자본 감소가 이러한 구조와 연동된 것이라면 부담 이전 문제일 수 있다고 지적했다. 인수 거래가 IPO를 전제로 설계됐으나 중복상장 규제로 실현 가능성이 낮아진 상황에서 수익은 투자자 측에, 손실은 스맥에 귀속될 수 있다고 설명했다.

이에 따라 SNT홀딩스는 지난해 11월 이후 추가 지분 매입을 진행하지 않고 있다. 회계와 내부거래, 자사주 처분 등과 관련한 의문이 해소되지 않았다는 이유다. 관련 자료 확보를 위해 회계장부 열람을 요구하고 가처분 신청도 제기했지만 충분한 자료를 받지 못했다고 설명했다.

이와 함께 자사주 처분 과정에서 손실이 발생했을 가능성과 내부거래, 해외법인 자산 관련 의혹도 제기했다. 해당 사안들은 재무제표 신뢰성과 직결된다는 입장이다.

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SNT홀딩스는 "핵심 정보가 충분히 제공되지 않는 상황에서 추가 투자는 제한적일 수밖에 없다"고 설명했다. 이어 경영 전반 점검과 계약 구조 검증, 회계 처리 적정성 확인 등이 필요하다고 덧붙였다.

노사협의회의 경영권 반대 입장에 대해서는 자발적 노조 설립은 문제 없지만 경영권 방어 수단으로 활용될 경우 투자 판단에 영향을 줄 수 있다고 주장했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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