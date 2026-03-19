아침 기온 영하 1도

한낮엔 17도 포근

20일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권으로 떨어지며 쌀쌀한 날씨를 보이겠지만, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예보됐다. 사진은 지난 17일 부산 기장군 좌광천에서 시민들이 산책하고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(20일) 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 낮과 밤의 기온 차가 매우 클 전망이다.

19일 광주지방기상청에 따르면 당분간 광주·전남은 아침 기온이 평년(최저기온 1~6도, 최고기온 13~16도)과 비슷하거나 조금 낮겠으나, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예보됐다.

20일 아침 최저기온은 -1~6도, 낮 최고기온은 11~17도 수준으로 예보됐다. 특히 21일까지 광주와 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머물며 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 보인다.

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광주지방기상청 관계자는 "모레까지 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 냉해에 유의하기 바란다"며 "낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 환절기 건강 관리에도 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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