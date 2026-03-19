콘텐츠 제작 쉽게·의사결정 빠르게 지원

유니티는 코딩이나 복잡한 워크플로 없이 콘텐츠를 제작·공유할 수 있는 웹 기반 에디터 '유니티 스튜디오'를 출시했다고 19일 밝혔다.

유니티 스튜디오. 유니티 제공 AD 원본보기 아이콘

유니티 스튜디오는 제조·자동차·건축 등 산업 분야에서 팀이 협업해 3D 아이디어를 실제 결과물로 구현할 수 있도록 지원한다. 사용자는 직관적인 드래그 앤드 드롭 에디터를 통해 3D 데이터를 불러오고 제품 데모, 튜토리얼 등 다양한 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있다. 결과물은 다양한 기기에서 공유해 검토·수정 과정을 단축하고, 의사결정 속도를 높일 수 있다.

또 유니티 생태계 내에서 CAD·BIM과 같은 다양한 형식의 3D 데이터를 지원하는 '유니티 에셋 트랜스포머'와 통합해 기존 워크플로에 손쉽게 도입할 수 있다. 이를 통해 복잡한 3D 데이터 준비부터 제작, 공유에 이르는 전 과정을 하나의 연속된 흐름으로 연결하는 '엔드 투 엔드' 워크플로를 제공한다.

송민석 유니티 코리아 대표는 "유니티 스튜디오는 팀이 아이디어를 신속하게 구현하고, 피드백 주기를 단축해 전체 프로젝트의 속도를 높일 수 있도록 지원한다"며 "앞으로도 현장의 복잡성을 낮추고, 기업들이 디지털 전환을 실질적인 실행 단계로 옮기는 데 주요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

유니티는 유니티 스튜디오 정식 출시를 기념해 오는 31일부터 5월 1일까지 '유니티 스튜디오 챌린지'를 진행한다. 이번 챌린지는 참가자들이 유니티 스튜디오를 활용해 인터랙티브 3D 콘텐츠를 직접 제작·출품하고, 산업 및 크리에이티브 워크플로 전반에서의 다양한 활용 사례를 선보일 수 있도록 기획됐다.

AD

3D 아티스트, CAD·BIM 디자이너, 산업계 3D 콘텐츠 디자이너 등을 대상으로 하며, 우승자에게는 유니티코리아와 글로벌 유니티 소셜 채널을 통한 홍보 기회를 제공한다. 하반기 예정된 '유나이트 서울 2026'에서 세션 발표와 프로젝트 시연도 할 수 있다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>