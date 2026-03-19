우리은행, 내달 3일 주 4.9일제 시행…근무시간도 조정

근무시간 오전 8시40분~오후 5시40분

우리은행 "점포 영업 시간은 변동 없어"

농협도 오는 27일부터 4.9일제 시행

우리은행이 주 4.9일제 (금요일 1시간 조기퇴근) 시행일을 다음 달 3일로 정하고 1일부터 근무시간을 조정하는 등 준비 작업에 나선 것으로 파악됐다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 노사 합의로 도입한 은행권 주 4.9일제를 지난 6일 처음 실시한 국민은행, 오는 27일 시행하는 농협은행에 이어 세 번째다.

19일 금융권에 따르면 우리은행은 4월 3일부터 주 4.9시간제를 시행하기로 잠정 결론을 내렸다.

회사 관계자는 "아직 확정되지는 않았지만, 다음 달 3일 처음으로 4.9시간제를 시행하기로 잠정 결정했다"며 "고객 불편이 없도록 영업시간(오전 9시~오후 4시)에는 변동이 없을 것"이라고 말했다.

평소 근무시간도 조정된다. 현재 오전 9시~6시까지인 근무 시간을 오전 8시40분~오후 5시40분으로 조정하기로 했다. 금요일 1시간 조기퇴근으로 인한 정산 등 업무의 혼선을 줄이고, 효율성을 높이기 위한 차원이다.

은행 개점 시간 전 20분을 고객 대응 외 정산 등 업무 시간을 벌 수 있어서다.

농협은행도 오는 27일 주 4.9일제 시행에 나선다. 농협은행의 경우 평일 출퇴근 시간 변동 없이 금요일만 주 1시간 조기 퇴근한다. 입단협 주체가 다른 지역농협의 경우를 제외한 모든 농협에서 일제히 시행된다.

5대 은행 중 3곳이 시행일을 결정하면서 다른 신한·하나은행 등 나머지 두 곳도 다음 달까지 주 4.9일제 시행일을 결정할 것으로 보인다.

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워라밸과 업무 생산성 향상이 대두되며 지난해 주 4.5일제 논의가 부상했고, 은행권에서도 지난달 10월 전국금융산업노동조합과 사측인 금융산업사용자 협회가 교섭에서 합의했다.

은행권 관계자는 "금융노조와 사용자협회가 교섭했으나 2차로 진행되는 산별 노조마다 협상 내용과 과정이 조금씩 달라 은행마다 시행일이 다르다"며 "신한과 하나은행도 조만간 4.9일제를 시행할 것으로 보인다"고 설명했다.

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이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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