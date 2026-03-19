도내 대학·수도권 대학

등록 인원 증가

일반고 경쟁력 강화

강원특별자치도교육청은 2026학년도 대학 진학 분석 결과를 19일 발표했다. 이번 분석은 지난 2월 28일 추가모집 등록 마감 이후 최종 등록 결과를 기준으로 이루어졌다.

대입 결과 분석 대상 고등학교는 일반고 84교와 자사고 1교, 특목고 4교 등 총 89교이며, 최종 등록 학교 기준으로 분석했다. 2026학년도 대입 전형에 응시한 재학생은 1만890명으로 전년도 9765명보다 1125명 증가했다.

주요 대학 진학 현황은 강원대학교(춘천) 1032명 등 도내 4년제 대학 9교에 총 4142명이 등록해 전년 대비 581명 증가했으며, 재학생의 38.0%가 도내 대학에 진학했다.

서울대 등 수도권 주요 대학(27교) 1106명을 포함해 수도권 소재 대학에는 총 1824명이 등록해 전년 대비 178명 증가했으며, 진학률은 16.7%로 나타났다.

의·약학계열 대학은 의과대학 56명을 포함해 치과대학·한의과대학·약학대학에 총 87명이 진학하였고, 의·약학계열 대학으로의 진학은 지난 5년간 꾸준히 증가하였다.

특수목적대학은 이공계 특성화대학(카이스트, 포스텍, 한국에너지공대 등) 49명, 사관학교(육사, 해사, 공사, 간호사관학교) 8명 총 57명 등록했다.

전체 재학생 1만890명 가운데 8625명이 대학에 등록해 79.2%의 등록률을 보였다. 아울러 대학별 등록 현황은 4년제 대학 7645명(70.2%), 전문대학 980명(9.0%)으로 나타났다. 또한 4년제 대학 등록 학생 7645명 가운데 95.4%가 수시, 4.6%가 정시 전형으로 대학에 진학한 것으로 분석됐다.

도교육청은 이번 결과에서 일반고의 고른 성장을 가장 큰 성과로 꼽았다.

서울대학교 수시 등록자 가운데 일반고 비율은 2020년 이후 가장 높은 60.5%를 기록했다. 이는 과거 자사고·특목고 중심에서 일반고 중심으로 상위권 지형이 변화하고 있음을 보여준다.

의과대학에는 총 56명이 진학했으며, 특정 시·군에 편중되지 않고 도내 다양한 지역의 일반고에서 합격생을 배출해 강원 교육의 고른 성장을 확인할 수 있었다. 또한 이번 결과는 향후 지역의사제가 시행되더라도 도내 일반고에서 우수한 의료 인재를 양성할 수 있는 기반이 마련되고 있음을 보여준다.

강원대 1,235명을 포함해 도내 4년제 대학 9교에 총 4142명이 등록해 전년 대비 581명 증가했으며, 수도권 대학 등록생도 1824명으로 전년 대비 178명 증가했다.

도교육청은 이러한 성과가 그동안 추진해 온 핵심 학력 정책들이 유기적으로 결합된 결과라고 분석했다.

'스스로 공부하는 학교문화(스공학) 조성'을 통해 자기주도적 학습 문화를 정착시키고 학생들의 실질적인 학업 경쟁력을 강화했으며, 거점형 기숙형 고등학교 운영을 통해 지역 여건에 관계없이 몰입도 높은 학습 환경을 제공하여 교육격차를 완화하고 학생들의 학습 역량 성장을 지원했다.

데이터에 기반한 강원진학지원센터의 개별 맞춤형 진학 전략과 강원 수능형 평가 문항 개발·보급은 우리 학생들이 변화하는 대입 환경 속에서 실전 대응력을 갖추는 든든한 기반이 되었다.

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김성래 중등교육과장은 "학력 정책이 가시적인 성과로 이어지고 있어 매우 고무적이다"라며 "2027학년도는 2015 교육과정의 마지막 입시이자 2022 개정 교육과정 도입 전 과도기로 대학입시에 큰 변화가 예상되는 만큼 학생 맞춤형 지원과 면밀한 입시 분석을 통해 현장의 혼란을 최소화하고 진학 성과를 이어가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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