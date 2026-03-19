한국거래소는 19일 한부모·조손가정 결연아동의 안정적인 생활과 학습을 위해 1억9000만원의 후원금을 초록우산 부산지역본부에 전달했다고 밝혔다.

KRX국민행복재단 정상호 사무국장(오른쪽에서 네번째), 초록우산어린이재단 조유진 부산지역본부장(왼쪽에서 네번째)이 19일 결연 아동 성장 지원을 위한 후원금 전달식 단체 기념촬영을 하고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

이번 후원금에는 거래소 임직원의 개인 기부금과 급여 끝전 모으기를 통해 조성된 기금 3770만 원이 포함됐다. 한부모가정 등 결연아동 70명의 학습 및 생활 지원에 사용될 예정이며, 아동 1인당 매년 240만원(월 20만원)이 고등학교 졸업 시까지 지급된다.

거래소의 결연사업은 2012년부터 임직원이 자발적으로 기금을 모아 시작한 사회공헌 활동으로, 경제적 지원과 함께 결연아동 대상 선물 전달·문화체험 활동 등 다양한 정서 지원 프로그램도 운영하고 있다.

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정은보 이사장은 "이번 지원을 통해 아동들이 꿈을 키우고 미래를 향해 나아가는 데 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 아동들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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