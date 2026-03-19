하나은행, 서울시와 2000억 규모 '소상공인 안심통장' 추가 시행
불러오는 중...닫기
하나은행은 서울시·서울신용보증재단과 협업해 경기침체로 어려움을 겪는 서울 소재 소상공인을 위해 '서울시 소상공인 안심통장 3호 대출'을 지원한다고 19일 밝혔다.
지원 금액은 총 2000억원 규모로, 지원 대상은 ▲서울에 사업장을 두고 업력이 1년 초과한 개인사업자 ▲서울신보 보증서를 발급받은 자 ▲나이스 신용평점 600점 이상에 해당하는 손님이다. 사업자당 대출한도는 최대 1000만원이며, 1년 단위로 최대 5년까지 기한 연장이 가능하다.
갑작스러운 자금 수요에 대비할 수 있도록 통장대출(마이너스 대출) 형태로 지원하며, 한도약정수수료 및 약정한도미사용수수료는 전액 면제한다.
앞서 하나은행은 지난해 8~10월 '안심통장 2호 대출'을 시행해 점유율 31.6%를 기록한 바 있다. 하나은행 관계자는 "빠른 대출실행과 대면 상담, 유연한 심사 기준 등이 장점"이라고 밝혔다.
이번에는 이와 함께 최초 신규 대출 약정 시 발생하는 보증료의 50%를 지원한다. 사전 응모 후 안심통장을 약정한 손님 1700명 한정으로 스타벅스 기프티콘 2매를 제공하는 이벤트도 진행한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스반도체 수주전쟁 한창인데 '셧다운' 공포…5월 총...
보증서 신청은 이날부터 25일까지 서울신보 앱에서 5부제 방식으로 가능하다. 26일부터는 제한 없이 신청이 가능하다. 하나은행 관계자는 "자금난 해소와 비상금 자금 확보에 조금이나마 도움이 될 수 있도록 이번 상품을 기획했다"며 "앞으로도 다양한 상품과 서비스로 더 많은 개인사업자를 지원할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>