지식재산처(지재처)가 조직 내 탁월한 성과를 거둔 직원을 선발해 특별성과 포상을 실시한다.

지재처는 19일 정부대전청사에서 지식재산 보호 및 제도 발전에 기여한 공무원 13명에게 총 7200만원을 수여하는 특별포상을 실시한다고 밝혔다.

특별포상은 공직사회에 '일하는 분위기'를 조성하고 창의적 업무수행을 독려하는 국정철학에 발맞춰 이뤄졌다. 대상은 민간과 내부 2단계 심의위원회를 거쳐 정해졌다. 법 집행·지원, 정책·기획, 심사·심판 등 분야에서 국민이 체감하는 성과를 낸 과제 및 대상자를 선정하는 방식이다.

서수민 수사관. 지식재산처 AD 원본보기 아이콘

이날 법 집행·지원 분야 특별포상을 받은 서수민 수사관은 지난 1년여간 2만3000여 페이지에 이르는 수사기록을 분석해 K아이웨어 기업의 디자인 모방을 입증, '형태 모방' 사건 중에선 처음으로 기업 대표가 구속되는 데 일조했다.

특히 디자인 모방으로 얻은 기업 수익금 78억원의 선제적 추징보전 결정을 이끌어냈다는 점에서 탁월한 업무성과를 인정받았다. 이에 지재처는 서 수사관에게 특별포상으로 1000만원을 지급하기로 했다.

최창락 서기관은 심사·심판 분야 특별포상 대상자에 선정돼 1000만원을 받는다. 최 서기관은 목표 대비 2배 이상의 업무를 처리하면서 '등록특허 무효율 0%' 신화를 기록, 완벽한 심사 품질을 유지한 공로를 인정받았다. 지난 20여년간 최 서기관이 처리한 특허심사는 총 6000여건으로 연평균 300건 이상으로 집계된다.

지원 분야에서는 지난해 10월 지재처가 출범할 당시 범정부 지식재산 거버넌스 구축에 기여한 유성전·박인표 사무관이 공동으로 선정돼 700만원의 포상금을 받는다. 이들 사무관은 유관 부처와 유기적으로 협력해 지식재산분쟁대응국과 지식재산거래과를 신설해 기업·국민이 지식재산분쟁 걱정 없이 사업하고 거래할 수 있는 체계를 마련했다는 평가를 받는다.

정책·기획 분야에선 이용혁 사무관이 특별포상 대상자로 선정돼 포상금 500만원을 받는다. 이 사무관은 기업의 현장 의견을 수용해 첨단기술 분야의 신속한 특허 확보를 돕는 '초고속 심사' 제도를 설계·도입한 성과를 인정받았다. 이 제도는 시행 직후 초고속 심사 제1호 특허가 '19일 만에' 마무리되면서 실효성을 입증했다.

이외에도 지재처는 엄격한 심사 품질 검증을 통과한 '올해의 심사관' 5명과 우수 심사·심판 성과를 인정받은 3명에게도 각 500만원의 포상금을 수여하기로 했다.

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김용선 지재처 처장은 "현장 공무원의 열정이 국민의 아이디어를 자산으로 만드는 동력이 된다"며 "지재처는 신상필벌 원칙을 유지하면서 '특별한 헌신으로 특별한 성과를 창출'한 직원을 별도로 선정해 특별한 보상을 제공, 성과 중심의 혁신적인 조직문화를 정착시켜 나가도록 하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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