리프로셀의 암 신항원 표적 펩타이드 핵심 제조사 선정

HLB펩은 일본 세포치료 기업 리프로셀과 환자 맞춤형 신항원(네오안티젠) 펩타이드 원료의약품 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

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이번 계약에 따라 HLB펩은 리프로셀이 개발하는 개인 맞춤형 항암 치료에 사용될 신항원 유래 펩타이드를 GMP 시설에서 위탁개발생산(CDMO) 방식으로 생산한다.

신항원 기반 치료는 환자별 유전자 분석을 통해 암세포에만 존재하는 돌연변이 단백질을 선별하고 이를 표적하는 펩타이드를 제작하는 방식이다. 정상 세포에는 없는 항원을 겨냥하기 때문에 선택적 항암 치료 전략으로 주목받고 있다.

HLB펩은 환자별 신항원 서열에 맞춘 고순도 펩타이드를 신속하게 합성하는 기술력을 바탕으로 이번 계약을 확보했다. 특히 일본 시장의 까다로운 품질 기준을 충족한 생산 역량을 통해 향후 글로벌 CDMO 수요 확대에도 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

양사는 일본 시장을 시작으로 글로벌 확장도 추진한다. HLB펩은 최근 증가하는 CDMO 수요에 대응하기 위해 생산 설비 확장도 병행하고 있다.

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HLB펩 관계자는 "이번 계약은 펩타이드 제조 기술과 GMP 생산 역량을 글로벌 시장에서 인정받은 사례"라며 "맞춤형 항암 치료 분야에서 공급 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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