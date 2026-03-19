LG유플러스가 통신업계 최초로 국제 물 산업 박람회에 참여해 상·하수도 관리 전 영역에 적용될 수 있는 통신 기술을 선보인다.

LG유플러스는 지난 18일부터 20일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 진행되는 국제 물 산업 박람회에 전시 부스를 마련하고 물 산업 관련 솔루션을 소개한다고 19일 밝혔다. 부산 벡스코 제1전시장에 마련된 LG유플러스 전시부스의 모습. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

LG유플러스는 지난 18일부터 20일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 진행되는 국제 물 산업 박람회에 전시 부스를 마련하고 수도 원격검침과 시설물 안전관리 등 물 산업 관련 솔루션을 소개한다고 19일 밝혔다. 2002년부터 개최된 박람회는 기자재 전시 및 콘퍼런스 등 30여 건의 연계 행사를 통해 기업, 학계, 정부 기관, 해외기관 등을 연결하고 산업 활성화를 촉진하고 있다.

LG유플러스는 2017년 7월 통신업계 최초로 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 전국망을 상용화해 현재까지 수도 원격검침 분야에서 약 250만 회선을 운영하고 있다. 수도계량기는 지중에 매설되거나 건물 내 설치되는 경우가 많아 통신이 불안정하다. LG유플러스는 장애물 투과·회절 성능이 우수한 850MHz 주파수 대역을 활용해 데이터 전송이 원활하다고 설명했다.

LG유플러스는 이번 박람회에서 지중 환경 등 열악한 조건에서도 안정적인 통신을 제공하는 IoT 통신과 필수 솔루션을 소개한다. 수도 원격검침은 계량기에 부착된 IoT 단말이 사용량 데이터를 자동으로 수집해 통신망으로 전송하는 기술이다. 기존의 방문 검침보다 높은 정확도와 누수·과다 사용 감지 등이 가능하다.

이외 LG유플러스는 박람회에서 물 공급 및 관리 등 현장 맞춤형 AIoT 솔루션, 맨홀 내부 작업의 안전을 보장하는 '스마트 시설안전 모니터링' 솔루션, 다양한 단말을 한 번에 관리하는 'AI 기반 통합 관제 플랫폼' 등도 전시했다. LG유플러스는 앞으로도 물 산업 전반의 효율적 운영을 돕는 통신 기반 솔루션을 확대한다는 방침이다.

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박성율 LG유플러스 엔터프라이즈사업혁신그룹장은 "LG유플러스는 지속적으로 물 산업 관리 효율성 증대에 힘썼다"며 "AI와 IoT 기술을 결합한 맞춤형 솔루션으로 지방자치단체와 공공 분야의 수자원 관리 운영 효율을 높이고 안전사고 예방에 기여하는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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