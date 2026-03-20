타이틀리스트 플레이어스 S, 완전히 새로운 스탠드백

바닥부터 상단 구조까지 전면 재설계

안정성, 수납성, 내구성, 휴대성 탁월

완전히 새로워진 제품이다. 타이틀리스트가 전면 재설계를 거친 2026년형 '플레이어스 S(Players S)' 스탠드백 시리즈를 선보였다. 플레이어스 S5와 플레이어스 S5 스테이드라이, 두 가지 모델로 구성된다. 바닥부터 구조를 다시 설계한 차세대 라인으로, 완성도를 한층 끌어올렸다는 평가다.

플레이어스 S 스탠드백은 오랜 기간 골퍼들의 선택을 받아온 검증된 제품이다. 이번 신제품은 축적된 필드 테스트와 사용자 피드백을 바탕으로 구조 전반을 재정비했다. 안정성, 수납성, 내구성, 휴대성, 클럽 정돈성까지 전반적인 사용 경험을 균형 있게 개선했다.

플레이어스 S5는 바닥 구조부터 내부 지지대, 스탠드 시스템, 상단 탑 커프, 칸막이, 스트랩, 소재까지 핵심 요소 전반을 업그레이드했다. 새롭게 설계된 스탠드 시스템은 이동 중에도 흔들림 없이 안정적으로 지지되며, 넓어진 바닥과 3개의 내부 지지 구조를 통해 다양한 지면에서도 균형을 유지한다.

상단 구조 역시 개선됐다. 클럽 간 간섭을 줄이고 보다 정돈된 수납 환경을 구현해 라운드 중 클럽을 꺼내고 넣는 동작의 편의성을 높였다. 인체공학적 프리미엄 더블 스트랩은 무게를 균형 있게 분산시켜 안정적인 휴대를 돕는다.

넓어진 힙 패드는 착용 시 밀착감과 안정감을 동시에 강화한다. 어깨에 메고 이동할 때도 균형 잡힌 착용감을 제공한다. 또한 프리미엄 소재를 적용해 내구성을 높였으며, 자외선 저항력을 강화해 장시간 야외 환경에서도 변형과 마모를 최소화했다. 자석식 티 포켓, 카트 스트랩 터널, 고품질 YKK 지퍼 등 디테일까지 정교하게 완성해 실사용 만족도를 높였다.

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플레이어스 S5 스테이드라이 모델은 지퍼까지 심실링 처리한 방수 설계를 적용해 우천 시에도 안정적인 방수 성능을 제공한다. 기본 S5의 설계 철학과 구조적 완성도는 그대로 유지하면서 기능성을 더했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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