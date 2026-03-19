용인시 중앙도서관, 리모델링 마치고

103억원 투입…26일 '새 단장' 개관

북카페·청소년존 등 시민 체류형 공간 확대

경기 용인특례시(시장 이상일) 중앙도서관이 오는 26일 리모델링을 마치고 시민들을 새롭게 맞이한다.

용인중앙도서관 전경. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 오는 26일 오후 3시 중앙도서관 어린이도서관 2층 시청각실에서 재개관식을 개최한다고 19일 밝혔다.

용인중앙도서관은 지난 1993년 시 최초의 공공도서관으로 개관, 33년간 대표도서관으로서 역할을 해 왔다.

지난 2023년 '그린 리모델링 공모사업'에 선정돼 국·도비 약 61억원, 시비 약 42억원 등 총 103억여 원을 들여 지난해 3월부터 공사에 들어갔다.

리모델링으로 중앙도서관의 구조 보강은 물론 건물 단열 성능을 강화하고 노후 설비를 교체해 에너지 효율을 높였다.

시민이 머물며 이용할 수 있는 체류형 문화공간인 북카페 '책내음'과 실내 정원인 '도서관의 뜰', '청소년존'과 '디지털존' 등도 마련했다.

용인시는 재개관식을 찾은 시민들을 위해 식전 공연인 앙상블 코타의 클래식 연주, 매직유랑단의 마술쇼 등 시민을 위한 여러 프로그램을 마련했다.

용인중앙도서관 재개관 포스터. 용인시 제공 원본보기 아이콘

도서관 스탬프를 찍어서 1층 안내데스크로 오면 중앙도서관 재개관 기념 책갈피 등 기념품을 선착순으로 제공한다.

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용인시 관계자는 "무료 네컷 포토부스, 중앙도서관 찐단골 인증 이벤트, SNS 프레임 포토존 운영, 컬러링 엽서 배부 등 다양한 이벤트가 있으니 많은 관심과 방문을 부탁드린다"며 "도서 대출, 반납 및 시설 이용은 27일 오전 9시부터 가능하다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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