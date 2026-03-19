이란 대통령 "상황 복잡하게 만들 것"

이스라엘 단독 공격한 듯

CNN·AP 등 美 불참 보도

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란의 거대 가스전이 표적 공습을 받자 마수드 페제시키안 이란 대통령이 18일(현지시간) 자국의 핵심 에너지 인프라에 대한 공격이 엄청난 위험을 초래할 수 있다고 경고했다. 이란은 즉각 전 세계 액화천연가스(LNG)의 20%를 공급하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 퍼부으며 보복 공격에 나섰다.

페제시키안 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며, 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다"고 썼다. 그는 이어 "이러한 공격이 적들(미국과 이스라엘)에게 아무런 이득도 가져다주지 못할 것"이라고 강조했다.

이번 발언은 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최대 가스전인 사우스 파르스 시설이 타격을 입은 직후 나왔다. 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 이스라엘은 이란의 '사우스파르스 가스전'과 이란 남서부 해안 아살루에의 천연가스 정제시설 단지를 공격했다. 세계 최대 규모인 사우스파르스 가스전은 이란과 카타르가 공동으로 운영하는 곳이다.

이란 정치권도 강경 대응을 시사했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 에너지 시설 피격 이후 '눈에는 눈' 방식의 보복을 선언하며 "새로운 단계의 대결이 시작됐다"고 밝혔다.

실제로 이날 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가했다. 카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다. 카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지는 "광범위한 피해가 발생했다"고 발표했다.

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미국 도널드 트럼프 행정부는 이번 공격에 가담하지 않은 것으로 알려졌다. 미 CNN 방송은 미국이 해당 공격을 수행하지 않았다고 미 당국자를 인용해 이같이 보도했다. AP통신도 소식통을 인용해 미국이 이스라엘의 가스전 공격 계획을 통보받았으나 해당 작전에는 참여하지 않았다고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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