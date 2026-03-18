신상진 성남시장, 국힘 성남시장 후보 단수 공천

“성남은 권력 기반 아닌 시민 삶 바꾸는 도시”

“재건축 부담 낮추고 자산가치 높이는 성남 건설”

국힘 공관위 “4차 산업 중심지 이끌 검증된 리더”

"성남시는 정치인의 권력 기반이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 도시가 돼야 합니다. 단수 공천의 무거운 책임을 가슴에 새기고, 시민의 삶이 확실히 변화하고 체감되는 희망 행정으로 명품도시 성남을 만들겠습니다."

신상진 성남시장. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장이 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 국민의힘 성남시장 후보로 단수 공천됐다. 현직 시장으로서의 안정적인 시정 운영과 지역 내 탄탄한 지지 기반을 중앙당으로부터 공식 인정받았다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 18일 제9차 공천심의 결과 발표를 통해 경기 성남시장에 신상진 현 시장을 단수공천 했다.

공관위는 "성남시는 판교테크노밸리를 품은 4차 산업혁명의 중심지이자 수도권 핵심 거점 도시"라면서 신상진 시장의 역량을 높게 평가했다.

이어 신상진 시장에 대해선 "그동안 시정 정상화와 맞춤형 복지 등 시민 체감형 행정을 이끌어 왔다. 이러한 리더십을 인정받아 성남시장 후보로 최종 확정됐다"며 "첨단 미래 도시로서의 경쟁력을 한층 더 끌어올리고 시민 모두가 자부심을 느끼는 명품 도시 성남을 완성해 낼 역량을 갖췄다"고 말했다.

신상진 시장은 "재개발·재건축의 주민부담 줄이고 시민의 자산가치를 높이는 방향으로 명품도시 성남 건설을 신속히 추진하겠다"면서 "성남형 복지를 한층 더 발전시켜 시민의 삶이 확실히 변화하고 체감되는 희망 행정으로 명품도시, 미래도시 성남을 만들겠다" 말했다.

앞서 국민의힘은 지난달 인구 50만명 이상이거나 최고위가 의결한 자치구·시·군의 기초단체장의 후보자와 비례대표 시·도의원 후보자를 시도당이 아닌 중앙당 공관위가 공천할 수 있도록 관련 규정을 개정했다.

한편 신상진 시장은 보수정당 험지로 불리는 성남 중원 지역구서 17~20대 4선 국회의원을 지냈다. 이후 지난 2022년 지방선거에서 성남시장으로 당선돼 민선 8기 시장에 취임했다.

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신 시장은 지난달 28일 '신상진 시장의 성남 사랑법' 출판기념회를 통해 본격적인 재선 행보에 나섰다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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