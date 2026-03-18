충북지사 공천 방식 두고 잡음 커져

엄태영·박덕흠 의원, 장 대표 면담

이정현 "모든 것 열어두고 보겠다"

국민의힘 소속 충북 지역 의원들이 장동혁 국민의힘 대표를 만나 충북도지사 공천을 경선으로 치러야 한다는 의견을 전달했다. 충북지사 공천이 전략 공천으로 치러질 수 있다는 의혹이 제기되는 것과 관련해 우려를 나타냈다.

엄태영 의원과 박덕흠 의원은 18일 오전 국회에서 당대표실을 찾아 장 대표와 관련 내용으로 면담을 했다.

충북을 지역구로 둔 국민의힘 박덕흠(오른쪽) 의원과 엄태영 의원이 18일 국회에서 충북도지사 공천과 관련해 장동혁 대표와 면담한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박 의원은 면담 뒤 기자들과 만나 "(전략 공천이 되면) 가뜩이나 어려운 선거에서 패배다. 그러니까 전략 공천으로 하지 말고 경선을 해서 승자가 후보자가 될 수 있도록 건의했다"고 했다.

엄 의원도 이 자리에서 "어제 추가 공모 때 등록한 후보가 있다 보니 어느 쪽으로 정해놓고 가는 것 아니냐는 오해가 있는 것 같다"며 오해를 불식하기 위해서는 경선으로 가야 한다는 의견을 전했다고 했다.

당 안팎에서는 어제 충북지사 공천에 추가 접수한 김수민 전 의원이 사실상 낙점된 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 박 의원은 "추가 공모한 사람까지 포함해 경선하는 게 좋겠다"는 의견을 전했다고 했다.

두 의원에 따르면 장 대표는 이러한 의견들을 '무겁게 받아들이겠다' '참고하겠다'는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 엄 의원은 "(장 대표가) 고심이 많은 것으로 안다"는 말을 하기도 했다.

현역인 김영환 충북지사가 컷오프(공천 배제)된 것과 관련해 찍어내기라는 이야기가 나오는 것과 관련해서는 "당대표 의견을 들어보니 그건 아니었다" "그런 의도가 없었다"는 게 엄 의원 설명이다.

엄 의원은 또 "도당위원장이나 다선 의원이 충북에 있는데도 한마디 상의 없이 (공천관리위원회가 컷오프 결정을) 한 건 매우 유감스럽게 생각한다"고 했다.

어제 충북지사 예비 후보 사퇴를 선언하며 탈당 의사를 내비친 조길형 전 충주시장의 경우 탈당계를 제출하는 등 당에서 공식적인 절차를 밟고 있지는 않은 것으로 알려졌다.

충북 충주시를 지역구로 둔 이종배 의원의 경우 엄 의원, 박 의원이 장 대표를 면담한 뒤 추가로 별도 면담을 했다. 이 의원은 "(전략 공천 가능성과 관련한 우려) 얘기를 했다"고 말했다.

이정현 공관위원장은 충북지사 공천을 두고 잡음이 커지는 것과 관련해 "안타까운 심정"이라며 "마음 무겁게 받아들이고 있다"는 입장을 밝혔다. 다만 개별 사안에 대해서는 입장을 내지 않겠다고 했다.

이 위원장은 "충북은 (이번 주) 금요일에 추가 접수한 분에 대한 면접을 하게 되고 이후 여러 가지로 결정을 하기로 했다"고 설명했다. 또 "모든 것을 열어놓고 보겠다"고 언급했다.

한편 김 지사는 이날 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "(김 전 의원 외 예비 후보들이) 들러리가 된 경선에 대해 반발하는 상황"이라고 날을 세웠다.

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그러면서 "(공관위 컷오프 결정과 관련한) 가처분신청을 해놨고 기일이 잡혔기에 희망을 걸어보겠다"며 "당이 잘못된 결정을 철회하길 기대한다"고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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