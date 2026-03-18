설 연휴 여파

친환경차 수출은 45억달러 역대 최대

전기차 판매 156% 급증

수출 대기 중인 자동차. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

올해 2월 자동차 산업이 설 연휴에 따른 조업일수 감소 영향으로 수출·내수·생산이 모두 감소한 것으로 나타났다. 다만 친환경차는 수출과 내수에서 견조한 흐름을 이어가며 산업 하방을 일부 방어했다.

18일 산업통상부가 발표한 '2026년 2월 자동차산업 동향'에 따르면 2월 자동차 수출은 19만대로 전년 동월 대비 18.5% 감소했고, 수출액 역시 48억달러로 20.8% 줄었다.

내수 판매도 12만3000대로 7.2% 감소했으며, 생산은 27만8000대로 21.0% 줄어들며 '트리플 감소'를 기록했다. 이는 설 연휴로 조업일수가 3일 줄어든 영향이 크게 작용한 것으로 분석된다.

다만 친환경차는 상대적으로 선방했다. 2월 친환경차 수출은 전년 동월 대비 2~3% 수준의 소폭 감소에 그쳤으며, 하이브리드차 수출 증가가 이를 견인했다.

특히 올해 1~2월 누적 친환경차 수출액은 45억달러로 역대 최대를 기록하며 전년 동기 대비 20.4% 증가했다.

내수 시장에서는 친환경차 성장세가 더욱 두드러졌다. 2월 친환경차 판매량은 7만6000대로 전년 대비 26.3% 증가했고, 이 가운데 전기차는 3만6000대로 156.2% 급증했다.

모델별로는 쏘렌토, 테슬라 모델Y, 쏘나타 등이 판매 상위권을 차지했다.

수출 지역별로 보면 북미와 미국 시장 감소폭이 컸다. 미국 수출은 전년 대비 29.4% 줄었고, 북미 전체도 23.9% 감소했다. 반면 중남미와 기타 유럽 등 일부 지역에서는 증가세가 나타났다.

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업체별로는 현대차와 기아가 생산과 수출에서 모두 감소했지만, 한국지엠과 르노코리아는 일부 모델을 중심으로 비교적 안정적인 흐름을 보였다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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