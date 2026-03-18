신한은행, '무공해 버스' 전환에 200억 지원

신용보증기금과 업무협약

신한은행은 전기버스와 수소버스 등 무공해 버스를 구입하는 버스 운송자를 대상으로 총 200억원 규모의 금융지원에 나선다고 18일 밝혔다.

관련해 신한은행은 전날 신용보증기금과 '무공해 버스 전환 활성화를 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다

이번 협약은 BaaS(서비스형 뱅킹) 솔루션과 녹색금융을 결합해 무공해 버스 전환 과정에서 금융 접근성이 낮았던 운송사업자를 위한 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

신한은행은 버스가 정규 담보로 인정받지 못해 높은 금융 비용을 부담했던 운송사업자에게 저금리 시설자금대출을 제공한다. 아울러 BaaS 기반 운행매출채권 관리 시스템을 도입해 신용도가 상대적으로 낮은 운송사업자도 1금융권 수준의 금융 혜택을 받을 수 있도록 지원할 예정이다.

보증 지원 규모는 총 200억원이며, 협약에 따라 신한은행은 신용보증기금에 10억원을 출연한다. 지원 대상은 사업 영위기간이 3년을 초과한 버스 운송사업자다. 전기버스와 수소버스 등 무공해 버스 신차를 구입할 경우 버스 1대당 2억원 이내, 기업당 최대 10억원 이내에서 자금을 지원받을 수 있다.

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신한은행 관계자는 "이번 협약은 단순한 금융 지원을 넘어 BaaS를 접목해 금융 사각지대를 해소하고 생산적 금융을 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 친환경 전환을 지원하는 다양한 금융 솔루션을 제공해 기후 위기 대응과 탄소중립 실천에 앞장설 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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