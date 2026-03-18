김회천 한수원 사장 취임…"승풍파랑 정신으로 글로벌 원전 도약"

안전 최우선·원전 가동률 제고·신규 건설 속도전 강조

SMR·대형원전 투트랙으로 해외 수주 확대 전략 제시

김회천 한국수력원자력 제11대 사장이 18일 취임했다.

김 사장은 이날 경주 한수원 본사에서 열린 취임식에서 "승풍파랑(乘風破浪·바람을 타고 파도를 깨며 나아간다)의 정신으로 함께 나아가 세계 원자력발전 산업계에서 우뚝서자"고 강조했다. 이어 "안전성 확보는 한수원 존립의 필수적인 가치"라며 "설비의 돌발상황에 대비한 철저한 준비와 속도감 있고 안전한 건설이 필요하다"고 했다.

김 사장은 에너지 산업의 미래를 위한 핵심 과제로 안전 최우선 원칙을 비롯해 가동 중 설비의 안정적 운영과 효율성 제고, 신규 원전 건설의 차질 없는 추진 등을 제시했다. 또 방사성폐기물 관리와 사회적 수용성 확보, 원전 해체 기술력 강화, 에너지 전환 시대의 경쟁력 확보, 해외 사업 확대, 국민 신뢰 회복 등을 주요 경영 방향으로 제시했다.

특히 해외 사업과 관련해서는 "대형 원전과 소형모듈원전(SMR)을 투트랙으로 원전 시장 선점 전략을 수립하겠다"며 "기 수주 사업을 성공적으로 추진하는 동시에 수요국 맞춤형 전략으로 신규 시장을 개척하겠다"고 밝혔다.

취임식 직후에는 '중동 사태 관련 비상경영 점검회의'를 주재하고 원전 운영 현황과 해외 건설 사업장 안전, 원전 연료 공급망 등을 점검했다. 이 자리에서 김 사장은 안정적인 전력 수급을 위한 철저한 대비를 주문했다.

이어 고리원자력본부를 찾아 첫 현장경영에 나섰다. 김 사장은 "고리원자력본부는 우리 원전의 과거와 현재, 미래가 공존하는 상징적인 사업소"라며 "원전 운영의 핵심은 안전이며, 안전을 통해 국민 신뢰를 확보해야 한다"고 강조했다.

노사 관계에 대한 의지도 내비쳤다. 김 사장은 이날 노조 사무실을 찾아 노조원들과 간담회를 갖고 "한수원이 국가 에너지 안보의 중심축으로 자리 잡을 수 있었던 것은 노사 협력 덕분"이라며 "노조의 목소리에 귀를 기울이고 신뢰 기반의 노사 관계를 공고히 하겠다"고 말했다.

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김 사장은 1985년 한국전력공사에 입사해 기획처장, 관리본부장, 경영지원부사장 등을 지냈으며 이후 가천대 에너지IT학과 연구교수와 한국남동발전 사장을 역임했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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