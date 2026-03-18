17일 충청남도 아산 호서대학교 벤처산학협력관에서 열린 SK에코플랜트 AI 딥테크 오픈이노베이션 프로그램 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. SK에코플랜트 AD 원본보기 아이콘

SK에코플랜트는 충청남도 아산 호서대학교 벤처산학협력관에서 '인공지능(AI) 딥테크 오픈이노베이션(개방형 기술혁신) 프로그램' 구축 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

AI 딥테크 오픈이노베이션 프로그램은 AI 딥테크(첨단 과학과 공학 기술을 기반으로 장기적이고 집중적인 연구개발과 상당한 투자를 요구하는 기술 분야) 특화 개방형 혁신 프로그램이다. AI 혁신기술 개발 및 사업화를 목표로 한다.

전체 프로그램 운영은 SK에코플랜트와 호서대가 공동으로 맡게 되며, 총 12곳의 산·학·연 참여기업·기관들이 전방위적 협력체계를 구축해 힘을 보탠다.

프로그램은 혁신기술 개발, 정부 연구개발과제 참여, 기술사업화, 전문인력 육성 등 크게 네 가지 활동으로 구성됐다. 혁신기술 발굴에는 SK에코플랜트가 기존 운영 중인 테크 오픈 콜라보레이션 등 스타트업 대상 기술 공모전도 활용할 예정이다.

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SK에코플랜트는 이번 프로그램을 통해 AI 딥테크 분야 오픈이노베이션 생태계 조성은 물론 자체적인 AI 인프라 솔루션 경쟁력 향상에도 박차를 가한다는 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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