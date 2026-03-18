취임 이후 12년 만에 첫 방한

삼성 등 주요 고객사 미팅 시사

메모리 넘어 파운드리 협력 전망

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 오늘 첫 방한해 삼성전자, 네이버 등 국내 다양한 기업들과의 전방위적인 협력 확대를 공식화했다. 특히 수 CEO는 삼성전자와의 협력 방안에 대해 '깜짝 발표'가 있을 것임을 예고했다. 이번 방한으로 국내 반도체 및 인공지능(AI) 생태계 전반의 협력을 더욱 공고히 할 것임을 시사한 것이다.

수 CEO는 18일 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔 로비에서 나오며 아시아경제와 만나 삼성전자와의 협력 계획에 대해 "삼성뿐만 아니라 다양한 파트너들도 만날 것"이라고 밝혔다. 이어 추가 협력 및 신제품 관련 깜짝 발표 여부를 묻는 질문에 "그렇다(YEAH)"고 짧게 답했다.

수 CEO는 이날 2014년 취임 이후 12년 만에 첫 방한해 이틀간 한국에 머무른다. 그는 이날 새벽 입국해 오전 일정 전 호텔에 머무른 것으로 보인다. 그는 이날 오전 판교 네이버 본사에서 최수연 대표와 면담을 가진 후 오후 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 전영현 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 한진만 파운드리 사업부장(사장) 등 주요 반도체 경영진들과 회동한다.

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 18일 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔 로비에서 나오며 AMD 관계자들과 이야기 하고 있다. 왼쪽은 이희만 AMD코리아 대표. 사진 박준이 기자. AD 원본보기 아이콘

이어 평택사업장에서 주요 사업 논의를 마친 후 이재용 삼성전자 회장과도 만찬 회동을 가질 전망이다. 만찬은 서울 용산구 한남동에 위치한 승지원에서 진행될 것으로 보인다. 수 CEO는 이튿날인 19일에는 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장과 회동할 것으로도 전해졌다.

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수 CEO는 이번 방한에서 삼성전자와 메모리를 넘어 파운드리 협력 확대까지 논의할 전망이다. 삼성전자는 지난해부터 AMD의 최신 AI 가속기에 고대역폭메모리 HBM3E를 공급하며 메모리 분야에서 협력을 이어오고 있다. 특히 메모리 협력을 넘어 파운드리 협력 가능성까지 거론된다. 삼성전자는 지난해 테슬라, 퀄컴 등 굵직한 글로벌 빅테크로부터 파운드리 수주를 확보했다. 최근 삼성전자 파운드리 경쟁력이 강화하는 가운데 AMD가 삼성전자의 최선단 공정을 활용해 자사의 차세대 인공지능(AI) 칩을 생산할 것이라는 전망도 나온다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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