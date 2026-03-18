[특징주]두산에너빌리티, 美 기업 스팀터빈 첫 수주에 3%↑
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미국기업과 스팀터빈 공급계약을 맺은 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 107,000 전일대비 2,600 등락률 +2.49% 거래량 2,278,068 전일가 104,400 2026.03.18 10:09 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피 ‘딥밸류’ 진입…변동성 확대는 비중 확대 기회 의 주가가 상승세다.
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18일 오전 9시41분 기준 두산에너빌리티는 전 거래일 대비 3500원(3.35%) 오른 10만7900원에 거래됐다.
두산에너빌리티는 이날 미국 기업과 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급을 위한 370㎿(메가와트) 스팀터빈 및 발전기 공급 계약을 맺었다고 밝혔다. 북미에 스팀터빈을 공급하는 것은 이번이 처음이다. 해당 기업은 일론 머스크가 설립한 AI 스타트업 xAI인 것으로 추측된다. 두산에너빌리티는 앞서 xAI 데이터센터에 12기 가스터빈을 공급하는 계약을 맺었다.
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