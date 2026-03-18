[특징주]AI 신장질환 예측 솔루션 美 진출 소식에…로킷헬스케어 23% ↑

로킷헬스케어 로킷헬스케어 close 증권정보 376900 KOSDAQ 현재가 119,300 전일대비 20,300 등락률 +20.51% 거래량 631,636 전일가 99,000 2026.03.18 10:06 기준 관련기사 [특징주]로킷헬스케어, 中 1위 의료기기사와 맞손…11%↑ 소외되었던 제약바이오에 쏠린 눈...연말까지 기대감 유지될까 [특징주]로킷헬스케어, AI 심장재생 패치 개발 소식에 급등…신고가 전 종목 시세 보기 가 자사 인공지능(AI) 신장 질환 예측 솔루션의 미국 진출 소식에 23%대 강세를 보이고 있다.

18일 오전 9시 23분 기준 로킷헬스케어는 전 거래일 대비 23.84%(2만3600원) 오른 12만2600만원에 거래되고 있다.

전날 로킷헬스케어는 AI 신장 질환 예측 솔루션인 'AI Kidney'에 대해 미국 시장 진출을 위한 인증을 완료하고 상용화 라이선스 아웃 계약을 맺었다.

다음달 미국에서 정식 상용화 런칭하는 이 솔루션은 혈액 한방울만으로 검사가 가능하며, AI 알고리즘을 통해 향후 5년간 신장 기능 및 추정 사구체 여과율 등 추세를 보다 정확하게 예측한다.

이번 계약의 핵심은 18% 수준의 로열티 조건이다. 대개 바이오·의료기기 라이선스 계약이 한 자릿수 로열티에서 정해지는 것을 고려하면 로열티 조건이 높다는 평가다.

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이용자 1인당 약 5만원의 진단 로열티가 발생하는 가운데 약 3550만명의 미국 만성실장질환 환자 중 로킷헬스케어는 5%의 점유율 확보를 목표로 내걸었다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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