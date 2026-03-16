[클릭 e종목]“에이치피오, 건기식은 브랜드…안정적인 매출구조”

리서치알음은 16일 에이치피오 에이치피오 close 증권정보 357230 KOSDAQ 현재가 2,410 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 7,613 전일가 2,405 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 스트라이드파트너스, 에이치피오 상대로 2차 주주행동 돌입 스트라이드파트너스, '에이치피오' 감사위원 선임 성공…“주주가치 제고 시작” 스트라이드파트너스, 에이치피오 이사회 후보 발언에 “환영과 동시에 깊은 우려” 전 종목 시세 보기 에 대해 수익성 기대감을 반영해 목표주가 3900원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 이날 보고서에서 "프리미엄 건기식 브랜드 '덴프스'를 기반으로 프로바이오틱스, 비타민, 오메가3 등의 제품을 기획·유통하고 있다"며 "덴마크 및 유럽 소재 원료를 활용한 프리미엄 콘셉트를 핵심 전략으로 성장해왔으며, 홈쇼핑·온오프라인 채널을 통해 안정적인 매출구조를 확보하고 있다"고 밝혔다.

에이치피오는 건강기능식품 사업 외에도 다양한 신규 브랜드를 통해 사업 포트폴리오를 확장하고 있다. 키즈 라이프 스타일 브랜드 킥보드와 아동복, 반려동물 식품 브랜드, 더마코스메틱 등을 통해 신규 사업 영역에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.

에이치피오는 최근 몇 년간 생산 및 사업 구조 고도화를 위한 투자를 진행해 왔으며, 올해부터 이에 따른 수익성 개선 효과가 본격적으로 나타날 것으로 보인다. 건강기능식품 부문에서는 자체 제조 역량 확보를 위해 생산시설 투자를 확대했다. 자회사 비오팜은 2024년 2월 평택 생산공장 신설과 같은 해 7월 덴마크 현지 생산시설 구축을 통해 글로벌 생산 체계를 마련했다. 2024~2025년은 신규 생산라인 안정화 기간으로 비용 부담이 일부 반영됐으나 올해부터는 생산 효율 개선과 원가 절감 효과가 반영될 것으로 예상된다.

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최 연구원은 "올해 영업실적은 매출액 2820억원, 영업이익 140억원으로 추정된다"며 "건강기능식품 부문의 안정적인 매출 성장과 함께 주니어라이프 사업 확대, 더마코스메틱 주닥 등 신규 사업의 기여도가 점진적으로 가시화될 전망"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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