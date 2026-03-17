이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 제3국을 통해 전달된 미국과 긴장 완화와 휴전 제안을 거부했다고 주요 외신들이 17일(현지시간) 전했다.

익명을 요구한 고위 관리는 모즈타바 하메네이가 중재국 2곳에서 전달받은 휴전안을 거절했다고 주장했다.

모즈타바 하메네이는 취임 후 첫 외교 정책 회의에서 미국과 이스라엘을 향한 보복 의지가 "매우 강경하고 단호하다"는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 다만 그가 이 회의에 직접 참석했는지는 확인되지 않았다.

이 관리는 "최고지도자는 미국과 이스라엘이 무릎을 꿇고 패배를 인정하며, 그에 따른 배상금을 지불하기 전까지는 평화를 논할 적기가 아니다"라고 강조했다고 말했다.

이란은 그동안 끝까지 항전하겠다는 의지를 여러 채널을 통해 밝히면서 전쟁을 시작한 미국·이스라엘의 사과와 배상금 지급 등을 휴전 조건으로 내걸어왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁이 곧 끝날 것이라고 공언하면서도 임무를 마무리하기 위해 시간이 더 걸린다는 입장이다.

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지난 14일 트럼프 행정부가 전쟁 종식을 목표로 한 중동 동맹국들의 외교적 협상 시도를 거부했다는 보도도 나온 바 있다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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