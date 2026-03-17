이 대통령, 현안 담당 공무원과 오찬

이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. 2026.3.17 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 17일 정부세종청사에서 국무회의를 주재한 후 정부 현안을 담당한 공무원들과 오찬을 가졌다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑을 통해 이 대통령이 "이 대통령이 세종 근무 공직자 격려 오찬을 가졌다"고 전했다.

이날 오찬에는 공공기관 누리집을 점검해 동해와 독도를 오기한 사례를 발굴한 허정훈 경감, 1·29 주택 공급 사업을 총괄한 이수민 국토교통부 사무관, 3000만명이 투약할 수 있는 900㎏ 규모의 마약 사건 수사를 맡은 관세청의 오성준 주무관 등 9명이 참석했다.

1시간가량 진행된 오찬은 화기애애한 분위기에서 진행됐다고 강 대변인은 밝혔다. 참석자들이 코로나19 이후 회식 문화가 사라졌는데 회식 메뉴가 소고기면 참석률이 높다고 말하자, 이 대통령이 "소고기를 사주라고 해야겠다"고 말해 웃음이 나오기도 했다.

또 이 대통령은 보건복지부의 그냥드림 사업을 설계한 김기범 사무관의 발언을 들은 뒤 "해당 사업은 생계가 정말 어려운 사람의 생존권을 보장하는 일이므로 사업의 취지를 잘 살려줄 것"을 당부했다고 강 대변인은 설명했다.

AD

이 밖에도 농어촌 기본소득 시범사업, 한국형 인공지능(AI) 모델 프로젝트 등에 관한 얘기가 오갔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>