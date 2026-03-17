안규백 "트럼프 SNS, 공식 요청 아냐‥호르무즈 파병 국회 동의 필요"
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국회 국방위원회 출석…업무보고
“문서나 양국 장관 간 협의 있어야"
안규백 국방부 장관은 17일 "미국으로부터 어떤 (호르무즈해협 함정 파견에 관한) 공식 요청을 받은 바가 없다"고 밝혔다.
안규백 국방부 장관이 17일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 김현민 기자
안 장관은 이날 오후 국회 국방위원회에 출석해 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 호르무즈 해협 군함 파병을 요청한 데 대해 "SNS에 메시지를 남긴 건 공식 요청이라고 판단하지 않는다"고 선을 그었다.
안 장관은 공식 요청이 올 경우에 대비해 어떤 준비를 하고 있냐는 정청래 민주당 국방위원의 질문에 "공식 요청이 오기 전에 내부적으로 여러 검토는 하는데 아직 공개할 사항은 아니라고 판단한다"고 답했다.
공식 요청의 기준을 묻는 데 대해선 "공식 요청이라고 하면 문서를 접수하거나, 문서 수발 전이라도 양국 장관끼리 어떤 협의를 하는 등의 절차를 공식적으로 거쳐야 하지 않겠나"라며 "그런데 아직 그런 절차와 요청이 없었다"고 했다.
안 장관은 그러면서 "소말리아 해역 인근에 있는 아덴만의 (청해부대) 파병 임무와 현재 실질적으로 전쟁 상황이 벌어진 호르무즈해협은 차원이 달라서 여러 가지 준비할 게 많다고 생각한다"고 덧붙였다.
파병 문제에 대해선 "국익과 국민의 안전 그리고 헌법과 법률에 따라 결정될 사항"이라며 "(기존 청해부대 파병과) 다른 차원이기 때문에 국회 동의 사안"이라고 강조했다.
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한편 안 장관은 "'사막의 빛' 작전을 통해 현지에 체류하던 재외국민의 귀국을 지원하는 등 군 본연의 임무에도 매진하고 있다"며 "발생 가능한 모든 상황에 대비해 철저한 준비 태세를 유지하겠다"고 강조했다.
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