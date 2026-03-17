국회 국방위원회 출석…업무보고

“문서나 양국 장관 간 협의 있어야"

안규백 국방부 장관은 17일 "미국으로부터 어떤 (호르무즈해협 함정 파견에 관한) 공식 요청을 받은 바가 없다"고 밝혔다.

안규백 국방부 장관이 17일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

안 장관은 이날 오후 국회 국방위원회에 출석해 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 호르무즈 해협 군함 파병을 요청한 데 대해 "SNS에 메시지를 남긴 건 공식 요청이라고 판단하지 않는다"고 선을 그었다.

안 장관은 공식 요청이 올 경우에 대비해 어떤 준비를 하고 있냐는 정청래 민주당 국방위원의 질문에 "공식 요청이 오기 전에 내부적으로 여러 검토는 하는데 아직 공개할 사항은 아니라고 판단한다"고 답했다.

공식 요청의 기준을 묻는 데 대해선 "공식 요청이라고 하면 문서를 접수하거나, 문서 수발 전이라도 양국 장관끼리 어떤 협의를 하는 등의 절차를 공식적으로 거쳐야 하지 않겠나"라며 "그런데 아직 그런 절차와 요청이 없었다"고 했다.

안 장관은 그러면서 "소말리아 해역 인근에 있는 아덴만의 (청해부대) 파병 임무와 현재 실질적으로 전쟁 상황이 벌어진 호르무즈해협은 차원이 달라서 여러 가지 준비할 게 많다고 생각한다"고 덧붙였다.

파병 문제에 대해선 "국익과 국민의 안전 그리고 헌법과 법률에 따라 결정될 사항"이라며 "(기존 청해부대 파병과) 다른 차원이기 때문에 국회 동의 사안"이라고 강조했다.

AD

한편 안 장관은 "'사막의 빛' 작전을 통해 현지에 체류하던 재외국민의 귀국을 지원하는 등 군 본연의 임무에도 매진하고 있다"며 "발생 가능한 모든 상황에 대비해 철저한 준비 태세를 유지하겠다"고 강조했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>