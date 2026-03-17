지난해 9월부터 6개월 동안 직무 대행으로 소방청 이끌어

이재명 대통령이 17일 김승룡 소방청 차장(소방청장 직무대행)을 소방청장에 임명했다.

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강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 "김 청장은 강원특별자치도 소방본부장, 소방청 장비기술국장, 대변인 등 지방 현장과 본부 주요 보직을 두루 거치며 현장 지휘력과 기획, 행정 역량을 고루 갖춘 인물"이라며 "조직 내 소통과 협력·연대를 중시하는 리더십으로 직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있다"고 소개했다.

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김 청장은 허석곤 전 소방청장이 내란 가담 의혹으로 직위 해제된 작년 9월부터 6개월 동안 소방청장 직무를 대행하면서 소방청을 끌어왔다. 강 대변인은 "복잡해져 가는 재난 환경 속에서 신속한 현장 대응과 정교한 지휘로 국민의 안전을 책임질 적임자로 기대된다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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